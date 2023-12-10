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الاحتلال ييتم 25 ألف طفل ويترك 640 ألفا بدون مأوى

12/10/2023 2:35:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- أضحى قرابة 25 ألف طفل في قطاع غزة أيتاما نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال منذ زهاء الشهرين ولا يعرف كيفية الخروج منها، والتي أدت لاستشهاد أحد أو كلا والديهم، ودمرت أو ألحقت الضرر الجسيم بمنازل نحو 640 ألفا منهم، مما يجعلهم أيضا دون مأوى، على وقع تحرك 4 دول أوروبية لمطالبة الاتحاد الأوروبي بالدعوة لهدنة إنسانية تقود لوقف إطلاق النار في القطاع.
وبينما يسود الجدال داخل الكيان المحتل حول السقف الزمني للعدوان؛ فإن اليتم والتشرد يعدان أقسى الحقائق القاتمة لإسقاط زهاء 22 ألف قنبلة على غزة زودته بها واشنطن، والتي دثرت مئات الأطفال تحت ركام الأبنية المدمرة وتتضاؤل فرص نجاتهم إزاء تعذر انتشالهم منذ أسابيع، مما يدفع بتقديرات غير رسمية، مثل "المرصد الأورو متوسطي" لحقوق الإنسان، لترجيح تجاوز عدد الشهداء من الأطفال والرضع نحو 10 آلاف شهيد.
ويواجه أطفال غزة، أسوة بأهالي القطاع، خطر الموت جوعا وعطشا، لا سيما في مناطق مدينة غزة وشمالها والتي تنعدم فيها تقريبا كافة فرص الحصول على وجبة طعام واحدة يوميا للغالبية العظمى من العائلات الفلسطينية، في وقت تجبر فيه على استخدام أساليب غير آمنة وغير صحية لإشعال النار بهدف الطهي، في ظل وجود نصف مليون فلسطيني يتهددهم خطر المجاعة والعطش في القطاع مع استمرار عدوان الاحتلال.
في حين تستفحل أزمات تعرض الأطفال للأوبئة والأمراض السارية جراء عدم توفر مياه صالحة للشرب وتوقف مضخات الصرف الصحي، وانعدام الرعاية الصحية في مراكز الإيواء شديدة الاكتظاظ، فضلا عن الأزمات التي ألمت بالصحة النفسية لأطفال غزة دون سن 18 عاما، والذين يشكلون 47 % من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، حيث يواجهون أزمات مركبة منذ سنوات طويلة.
ويفوق إجمالي عدد الأطفال، ضحايا جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة، نحو 700 ألف طفل ما بين شهيد ومصاب ومشرد من دون مأوى، طبقا لأرقام "المرصد" وإحصائياته، فحصيلة إجمالي الشهداء الفلسطينيين، الذين ارتقوا في الهجمات الاحتلالية سواء جوية أو بحرية أو برية، تجاوزت 23,012 شهيدا، من بينهم 9,077 ألف طفل ورضيع، مرشحين للزيادة إلى قرابة 10 آلاف.
بينما يوجد أكثر من 18 ألفا من إجمالي المصابين، أصيبوا بجروح مختلفة في هجمات احتلالية، توصف حالات مئات منهم بالحرجة، فيما تعرض عشرات آخرون لحالات بتر لأطرافهم، فضلا عن تعرض مئات لحروق شديدة في مناطق متفرقة من أجسادهم.
ويهدد خطر المجاعة والعطش مئات آلاف الفلسطينيين في شمال القطاع، بينما تزداد الأوضاع الإنسانية في غزة كارثية مع تفاقم الأزمات الصحية والبيئية في ظل النقص الحاد في الماء والغذاء واستمرار انقطاع امدادات الكهرباء عن القطاع منذ بداية عدوان الاحتلال.
ونتيجة القصف الجوي الكثيف، تزداد صعوبة عمليات فتح الشوارع المغلقة، مما يعيق الوصول إلى الأماكن المستهدفة وإجلاء المصابين وانتشال جثامين الشهداء، بينما توقفت آبار المياه عن العمل بسبب نفاد الوقود، باستثناء 3 آبار تعمل لساعات محدودة جدا والعطش يجتاح مدينة غزة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وانضم المرصد "الأورو متوسطي" إلى مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفوري لوقف تحويل الاحتلال لقطاع غزة إلى مقبرة هي الأكبر للأطفال في التاريخ الحديث حول العالم، منتقدا وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بسبب عجزها عن القيام بأدوارها وإنقاذ الضحايا، والحيلولة بشكل فعلي دون موت عدد لا يمكن احصاؤه من الأطفال في غزة.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال هجماته العدوانية على القطاع، عبر شن مئات الغارات الجوية على مناطق في مدينة غزة وشمالي القطاع، ومدينتي خان يونس ورفح، جنوبا، ومدينة دير البلح ومخيم النصيرات، وسطا، بينما تتصدى فصائل المقاومة الفلسطينية لعمليات توغل جيش الاحتلال ومهاجمة آلياته وقواته عبر القذائف المضادة للدروع والهاون، إضافة إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الجانبين بمناطق متفرقة من القطاع.
وأجبرت قوات الاحتلال، المتواجدة في منطقة ميدان "مسجد فلسطين" وسط غزة، آلاف العائلات على الخروج من منازلهم، كما أشعلت النيران في أحد المدارس التي تضم آلاف النازحين في مشروع بيت لاهيا، بعد قصف المنازل القريبة منها.
بينما تشن طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية كثيفة ضد مناطق جنوبي القطاع، بقصف مدن رفح وخان يونس، بالإضافة إلى دير البلح ومخيم النصيرات، وسطا، بشكل كثيف، مما أدى لارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.
في حين ما يزال هناك مئات الجرحى والمرضى في مستشفيات غزة ملقون على الأرض في أقسام الطوارئ والأشعة والعيادات الخارجية والعيادات النهارية بسبب عدم وجود أسرة وأماكن لهم، وجراء نقص المستلزمات الطبية ونفاذ الوقود بسبب عدوان الاحتلال.
في غضون ذلك؛ يسود مناخ الإحباط بين صفوف قيادة مؤسسة الاحتلال العسكرية لأن حكومة الحرب لم تحدد حتى الآن الأهداف الواضحة التي يتعين تحقيقها في نهاية حرب الإبادة، رغم مرور أكثر من شهرين على شنها.
وما تزال قيادة جيش الاحتلال تنتظر من "كابينت الحرب" تحديد أهداف الحرب، وفق مزاعم صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مدعية بأن "الجيش يواصل التقدم ويدفع ثمنا باهظا دون أن تحدد له الحكومة هدفا عسكريا أو سياسة واضحة"، بينما الإعلان بأن هدف الحرب هو القضاء على حركة "حماس"، هو مجرد "استعراض"، بحسب ما ورد فيها.

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