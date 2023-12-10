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مواد غذائية لها خصائص متناقضة

12/10/2023 2:35:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هناك مواد غذائية، بخلاف جميع التوقعات، لها خصائص مفيدة، في حين أن هناك مواد غذائية أخرى لها خصائص مخفية ضارة، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
فمثلا، وفقا للدكتور الكسندر مياسنيكوف، الأطعمة الدهنية ضارة، ولكن بعضها يساعد على تخفيض مستوى الكولسترول. كما أن الحلويات ترفع مستوى الغلوكوز في الدم، ولكن بعضها يخفض من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.
- الكيفير (نوع من اللبن الرائب)، له تأثير ملين عندما يكون طازجا، ولكن عند تخزينه أكثر من ثلاثة أيام يسبب تناوله الإمساك، وذلك لارتفاع مستوى حمض اللاكتيك فيه.
- الفلفل الحار، من الغريب أن مادة كابسيسين الفعالة بيولوجيا الموجودة في الفلفل الحار تحمي من تطور التهاب المعدة والقرحة. لأنها تعمل على تدريب الغشاء المخاطي للمعدة وتمنع نشاط بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري في المعدة، الذي يؤدي إلى تآكل الغشاء المخاطي والتهاب المعدة. إضافة إلى ذلك، يحمي الفلفل الحار من الالتهابات المعوية.
- الزيوت النباتية، إن ما يثير الدهشة هو أن الزيوت النباتية تسبب زيادة الوزن، وهذه حقيقة، لأن 100 غرام من أي زيت نباتي تحتوي على ألف سعرة حرارية وفي الزبدة ضعف ذلك.
مواد غذائية لها خصائص متناقضة
ومن أهمها العنب. وفقا للرأي السائد، فإن تناول المنتجات الحلوة هو الطريق إلى داء السكري. ولكن العنب في الواقع، يقلل من خطر الإصابة بداء السكري لدى أولئك الذين بلغ مستوى السكر لديهم حده العلوي. وهذا يشمل العنب وليس عصير العنب. لأن المواد النشطة بيولوجيا الموجودة في العنب تمنع تطور مقاومة الأنسولين، التي هي من الأسباب الرئيسية لداء السكري.

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