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بالقانون الدولي.. ماذا ينتظر الاحتلال بعد مشهد الأسرى العراة؟

12/10/2023 2:35:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عواصم-أضاف جيش الاحتلال إلى سجل "انتهاكاته" في العدوان على قطاع غزة، تصوير أسرى فلسطينيين وهم شبه عراة، في مشهد قد يحمل الاحتلال مسؤولية قانونية دولية، وفق خبير قانوني.
وعبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء الصور، قائلة على لسان جيسيكا موسان، مستشارة العلاقات الإعلامية في الشرق الأوسط عبر بيان، إن كل المحتجزين والمعتقلين يجب أن يعاملوا بطريقة إنسانية وبكرامة وفقا للقانون الإنساني الدولي.
من جانب آخر، ذكرت منظمات حقوقية ومصادر فلسطينية أنهم مدنيون اعتقلوا من مراكز لإيواء النازحين في القطاع، فكيف ينظر القانون الدولي لما حدث؟
الأسرى في القانون الدولي
حسب المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة.
كما تنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
ويضيف خبير القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، على ما سبق، أن اتفاقية جنيف الثالثة لمعاملة أسرى الحرب والمعتقلين الصادرة عام 1949، تحظر أن تقوم الدولة التي تأسرهم إذا كان من شأن ذلك التصوير أن "يحط من قدرهم واعتبارهم، ويمس شرفهم وكرامتهم ،ويهينهم بصورة مذلة".
ويوضح سلامة، وهو أحد المشاركين في تحديثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بخصوص أسرى الحرب، أن بعض الدول تصور الأسرى لـ"أغراض دعائية"، مثل إذلالهم وتشويه سمعتهم باعتبار أنهم استسلموا ولم يستمروا في القتال، وقد يكون بغرض "ابتزازهم"، للحصول على معلومات.
وتصوير الأسرى في حد ذاته يشكل نوعا من "التعذيب النفسي" بتعبير سلامة، لافتا إلى أنه بتحول البعض إلى "أسرى حرب"، فإنهم يعدوا "جماعة بشرية ضعيفة معرضة للأخطار"، شأنهم في ذلك شأن النساء والأطفال واللاجئين أثناء النزاعات المسلحة، وفق القانون الدولي الإنساني الذي أفرد لـ"أسرى الحرب" قوانين للحماية.
مسؤولية دولية
تطبيقا لما سبق على حالة تصوير الاحتلال الأسرى الفلسطينيين وهم عرايا، يقول الخبير القانوني إن المسؤولية الدولية عن هذا الأمر تتوزع كالتالي: الاحتلال الصهيوني يتحمل المسؤولية المدنية التعويضية، والقادة والضباط الصهاينة يتحملون مسؤوليتهم الدولية الجنائية الفردية.
ويهدد استمرار الاحتلال في اعتقال فلسطينيين في غزة والضفة الغربية المكاسب التي حصل عليها الفلسطينيون خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت لمدة 7 أيام بين حركة حماس والاحتلال، من 24 تشرين الثاني
(نوفمبر) الماضي إلى صباح 1 كانون الثاني(ديسمبر)، حيث تضمنت إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الكيان المحتل وعشرات المحتجزين لدى حماس.
ويسمى إطلاق سراح أسرى ثم اعتقال آخرين محلهم بـ"تدوير الاعتقالات"، وقال نادي الأسير الفلسطيني، نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في بيان، إن حصيلة الأسرى في الضفة الغربية ارتفعت منذ بدء العدوان الحالي في 7 تشرين الاول(أكتوبر) إلى أكثر من 3290 معتقلا في الضفة الغربية.
وفي تقرير سابق، قال الخبير العسكري الروسي فلاديمير إيغور، إن هدف الاحتلال من الاعتقالات الجديدة هو تبديل المعتقلين أو إيجاد بدلاء للمفرج عنهم؛ بمعنى أن تفرج عن أسرى بموجب الهدنة مع حماس مقابل اعتقال آخرين؛ وبذلك فعدد المعتقلين يظل كما هو أو يزيد في سجونها؛ لإرضاء الرأي العام الصهيوني، وممارسة الترهيب للفلسطينيين.-(وكالات)

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