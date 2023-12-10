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نقابة المخابز: العمل مستمر ليوم الإثنين لتأمين المواطنين

12/10/2023 2:35:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عممت نقابة أصحاب المخابز على أعضائها ، الأحد، بضرورة استمرار فتح المخابز وعمل المعتاد غدًا الإثنين.
وقالت النقابة في تعميمها للمخابز إنّ الإضراب لا ينطبقها عليها ذلك لأنّ المواطنين يحتاجون لتأمين مادة الخبز في مختلف انحاء المملكة ومناطقها.

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