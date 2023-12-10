نقابة المخابز: العمل مستمر ليوم الإثنين لتأمين المواطنين

نقابة المخابز: العمل مستمر ليوم الإثنين لتأمين المواطنين
التاريخ
12/10/2023 2:35:01 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عممت نقابة أصحاب المخابز على أعضائها ، الأحد، بضرورة استمرار فتح المخابز وعمل المعتاد غدًا الإثنين.
وقالت النقابة في تعميمها للمخابز إنّ الإضراب لا ينطبقها عليها ذلك لأنّ المواطنين يحتاجون لتأمين مادة الخبز في مختلف انحاء المملكة ومناطقها.
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