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عن تلك العدالة الدولية

12/10/2023 2:35:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








الإبادة الجماعية؛ التواطؤ في الإبادة الجماعية؛ الإبعاد؛ القتل؛ والاضطهاد لأسباب سياسية أو عنصرية أو دينية؛ الأفعال اللاإنسانية/النقل القسري؛ الإبادة؛ السجن؛ التعذيب؛ القتل العمد؛ الحبس غير القانوني؛ التسبب عمدا في معاناة كبيرة؛ الترحيل أو النقل غير القانوني؛ التدمير والاستيلاء على الممتلكات على نطاق واسع، والذي لا تبرره الضرورة العسكرية ويتم تنفيذه بشكل غير قانوني وتعسفي؛ المعاملة القاسية؛ نهب الممتلكات العامة أو الخاصة؛ الهجمات على المدنيين؛ التدمير أو الإضرار المتعمد بالآثار والمؤسسات التاريخية المخصصة للتعليم أو الدين؛ هجمات غير قانونية على أهداف مدنية.
هذا الوارد أعلاه، الترجمة النصية الحرفية لما ورد في لائحة اتهام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة ضد سلوبودان ميلوسيفتش، وقد نصت لائحة الاتهام الصادرة عن تلك المحكمة على أن ميلوسيفيتش كان مسؤولاً عن الترحيل القسري لـ 800.000 من الألبان العرقيين من كوسوفو، وقتل مئات من ألبان كوسوفو ومئات من غير الصرب في كرواتيا والبوسنة.
كان لهذه العدالة الدولية حينها والتي تمثلت بمحكمة بدأت عملها الرسمي عام 1993 وانتهت أعمالها رسميا بآخر المحاكمات نهاية عام 2015، أثر كبير في نشر الإحساس العام في البلقان بوجود عدالة دولية، كان حضورها له أثره الذي تنعم به البلقان كلها اليوم.
لا تملك المحكمة إعادة الحياة للقتلى، لكنها نزعت فتيل الانتقام الدموي لدى الضحايا جميعا.
ولنا أن نتخيل أوروبا اليوم لو لم تكن هناك عدالة دولية تنصف الضحايا وتدين بمحاكمات دولية علنية المجرمين وتصفهم بما يستحقون وتعرض تفاصيل جرائمهم وتعطي حق الشهادات القانونية على منبرها لكل الضحايا والمكلومين.
حسنا، فلنحاول إسقاط تلك التهم الموجهة واحدة تلو الأخرى على ما يحدث في غزة والضفة الغربية، وليكن إحقاقا للعدالة أن نماهي تلك التهم على جميع الأطراف، لا بأس.. فليس لدى طرف من هم تحت الاحتلال ما يخسرونه أكثر من ذلك، لتكن محاكمة دولية عادلة وعلنية وأمام سمع وبصر "وضمير" سكان الكوكب كله.
هناك أكثر من 12 ألفا من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة. حصاد موت هائل لا يمكن أن تكون الأرقام فيه مبررة في خانة "الدفاع عن النفس".
هؤلاء الذين تم قتلهم بحصاد موت جماعي يومي معلن، تركوا وراءهم ورثة الدم، أغلب الشهود "عيانا ورعبا" كانوا من اليافعين والأطفال، من سيكبر منهم سيبقى يحمل مرارة الظلم، وتلك المظلومية الدموية القاهرة ستكبر شعورا بالانتقام من كل العالم، لأن العالم الذي حاكم ميلوسيفيتش، وعمر حسن البشير في عصرنا الحديث، لم يكترث لتحقيق العدالة لهؤلاء.
يقول وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن مصداقية المجتمع الدولي كله انهارت، ومن يجرؤ أن يقول عن نفسه معتدلا فقد مصداقيته.
هذا كلام صريح وواضح ورسالة تنبيه شديدة اللهجة موجهة إلى المجتمع الدولي، وكما يقول الصفدي فهذا "أمر خطير".
لا يمكن إعادة الحياة إلى كل القتلى في تلك الحرب العدوانية، لكن إرث الدم الذي يمكن أن يكبر ممزوجا بفقدان كامل لمصداقية العدالة الدولية سيفضي إلى أبواب جحيم يغذيها الانتظار.
لا يوجد حل عملي وواقعي إلا إعادة تلك المصداقية لعدالة المجتمع الدولي، وهذا طريقه واضح ومنهجيته لا التباسات فيها، وعنوانه الوحيد وقف الحرب بالقوة الدولية والمساءلة القانونية، تماما كما حدث مع ميلوسيفيتش وعصابته.

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