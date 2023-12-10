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ليست نهاية المطاف

12/10/2023 2:34:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








فشل مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية في اتخاذ قرار بوقف الحرب على غزة لأسباب إنسانية بسبب الفيتو الأميركي ليس نهاية المطاف بالنسبة للجهود السياسية التي يبذلها الوفد الوزاري الذي شكلته القمة العربية الإسلامية في الرياض من وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر وفلسطين وتركيا، فالصراع في أوجه وحرب الإبادة مستمرة، والمعارك الضارية بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي محتدمة في قطاع غزة، والمصادمات في مدن الضفة الغربية تشتد شراسة من يوم إلى يوم، ولا شك أن الجهود المشتركة ستستمر إلى أن تبلغ نقطة معينة قد تتشكل من مجموعة من العناصر التي تحرر مجلس الأمن من ذلك القيد الثقيل.
المنطلقات التي يتحدث عنها ذلك الوفد الوزاري، وفي جميع الجولات التي قام بها إلى حد الآن تركز على الأسباب الإنسانية من ناحية وعلى الأبعاد القانونية من ناحية ثانية، وجميعها أسباب تمس جميع ما تمثله الشرعية الدولية، سواء الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي، أو القوانين والمعاهدات الدولية ذات العلاقة برفض احتلال أراضي الغير بالقوة، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وحماية المدنيين وقت الحرب، وكلها وغيرها تنطبق على الاحتلال الإسرائيلي وحرب الإبادة التي تقترفها إسرائيل في قطاع غزة!
من السهولة بمكان انتقاد الموقف الأميركي ولكن ذلك لا يغير من الأمر شيئا لأن الإدارة الأميركية تريد أن تمنح إسرائيل ما يكفي من الوقت لكي تحقق أهدافها المعلنة وغير المعلنة من هذه الحرب، وذلك موقف يفتقر إلى الحكمة، مثلما يفتقر إلى العدل، والدور المتوقع من الولايات المتحدة كشريك إستراتيجي لمعظم الدول العربية التي ما تزال تعرض مبادرة للسلام من شأنها حل القضية الفلسطينية على أساس إقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشريف، وما تزال إسرائيل ترفضها جملة وتفصيلا.
ليس هناك من هو أقدر واصدق من الأردن في طرح هذه المعادلة على الآخرين، وذلك بالطريقة التي قدمها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبل انفجار الوضع بأسابيع قليلة، وفي مؤتمرات القمة العربية والإسلامية، وفي محادثاته المباشرة مع قادة العالم، والتي عبر عنها بكفاءة عالية نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد أيمن الصفدي من خلال عضوية اللجنة الوزارية والاتصالات السياسية والدبلوماسية، واسعة النطاق لأن الأردن يضع تلك المعادلة في إطار موضوعي من حيث أصل الصراع وأسباب تفجره من وقت لآخر، وما ينتج عنه من مآس إنسانية، ومن تهديد حقيقي للأمن الإقليمي والدولى على حد سواء.
من هذه الناحية فإن الأردن يطرح هذه الأزمة من جميع أبعادها الزمانية والمكانية من حيث هي مظلمة تاريخية تتحمل الشرعية الدولية والضمير العالمي مسؤولية مباشرة عنها وعن كل ما يترتب عليها من تبعات، كتلك التي تجري الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد تم تلخيص ذلك بجملة واحدة ((إن الحرب على غزة لن تجلب السلام والأمن لإسرائيل بل ستكون ممرا لمزيد من الحروب والدمار)) وهذا الموقف الواضح ينطوي على رد منطقي للتصور الخاطئ حول فكرة أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها، وبناء عليه بإمكانها أن تفعل كل ما تريد!
تريد الإدارة الأميركية أن تمنح قيادة إسرائيل مزيدا من الوقت لتحقيق أهدافها التي تعتقد أنها ستجلب لها الأمن والاستقرار، والأردن يقول في المقابل نحن كذلك نعطيكم الوقت لكي تكتشفوا أنكم ترتكبون خطأ فادحا بحق الإنسانية، وبحق السلام العادل والأمن والاستقرار للجميع دون استثناء، ومن الحكمة أن تقف هذه الكارثة عند هذا الحد، وقبل أن تصل التطورات إلى نقطة اللاعودة.

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