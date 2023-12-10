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حقوق الإنسان مصلحة وطنية بامتياز

12/10/2023 2:34:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








تمر الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالتزامن مع مرور 75 عاما على نكبة فلسطين، والاحتلال الإسرائيلي لأراضيها.
مر أكثر من 60 يوما على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، راح ضحيته الآلاف من الأطفال والنساء، وقُصفت المستشفيات، والمدارس، ودور العبادة، ومع تزايد الجرائم البشعة كان السؤال؛ أين العالم من حقوق الشعب الفلسطيني الذي يذبح على مرأى من الكاميرات؟، وأين العالم المتحضر من تصريحات قادة الاحتلال بضرورة إبادة كل غزة، أو ضربها بقنبلة نووية؟
تنظم المفوضية السامية لحقوق الإنسان احتفالية كبيرة في جنيف بمرور 75 على أول لبِنات حقوق الإنسان العالمية، والعابرة للحدود، والدول، وهذا مهم، ولكن ألم يكن أجدر أن تعمل جردة حساب لحقوق الإنسان التي تُستباح في غزة، والضفة الغربية، وبعض الدول شريك للعدو الصهيوني في جرائمه، أو متواطئة، أو صامتة، وحتى المؤسسات الأممية تقاعست عن إنفاذ دورها في وقف الحرب، وإيصال المساعدات الإنسانية، أو حتى توصيف الجرائم التي ترتكب في غزة، وبعضها قام بالمساواة بين الجلاد والضحية.
المؤكد أن الكثير من الدول الغربية على وجه التحديد فشلت في اختبار حقوق الإنسان، وأظهرت الحرب على غزة بشاعة معايير حقوق الإنسان المزدوجة التي تطبقها بعض الدول، فهي تغمض عيونها عن جرائم الحرب، والإبادة في غزة، ولا تعترف بحق الشعب الفلسطيني المحتل في المقاومة وفق مبادئ حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وتُعطي شيكا على بياض للاحتلال لمواصلة جرائمه تحت ذريعة حق الدفاع عن النفس، الذي لا يوجد له أي سند في القانون الدولي، فكيف لدولة محتلة ان تُدافع عن نفسها، وهي تغتصب الأرض، وتنكل بالشعب؟
العدوان الإسرائيلي زاد من الأصوات التي تريد التنصل من مبادئ حقوق الإنسان، وتصاعدت مطالبات لا ترى قيمة لاتفاقيات، أو معاهدات حقوق الإنسان، والحقيقة التي لا يجب أن تغيب عن نظر الشعوب أن تراث حقوق الإنسان كان نتيجة نضالات خاضتها لعقود طويلة لترسيخ مبادئ العدالة، والحرية، والمساواة، وقوة القانون وسيادته، وليس منطق القوة.
حقوق الإنسان ليست فكرة غربية، وليست بضاعة هم موردوها، بل هي قيم، وأفكار، وتراث مستمد من قيم الشعوب على امتداد العالم، فالفكر العربي والإسلامي مزدحم بالمبادئ التي تدعو للمساواة، والحرية.
منذ عقود تواجه منظمات المجتمع المدني حملة لشيطنتها باعتبارها وكيلا للدول الغربية، ومنفذة لأجندتها، ورغم كل الدفوع، والممارسات، والتضحيات التي قدمتها دفاعا عن الحريات، وحقوق الإنسان في بلدانها، ودفعت ثمنا غاليا لذلك، فقد ظلت في قفص الاتهام، وكانت الحكومات، والسلطات الحاكمة مستفيدة من هذه الصورة النمطية، والسردية التي تُشكك بدور المنظمات الأهلية الحقوقية.
بعد العدوان الإسرائيلي على غزة صارت فكرة حقوق الإنسان ملوثة أكثر، بعد أن ظهر أن العديد من الدول الغربية التي لا تتوقف عن الحديث عن حقوق الإنسان لم تكن وفية لمبادئ الحقوق والعدالة، وحق الشعوب في الكرامة، وفي مواقفها من غزة قدمت نموذجا فاضحا، ومعيبا أخلاقيا بدعم جرائم الاحتلال الإسرائيلي، أو السكوت عنها، وعدم رفضها، ومواجهتها.
ما حدث ربما يكون مُربكا للمؤسسات الحقوقية العربية، ويحتاج إلى مراجعات حقيقية للشراكات، والتعاون، لكن كل ذلك لا يُقلل من أهمية دورها، ومكانتها، فحقوق الإنسان مصلحة وطنية بامتياز، فتحسين حالة الحريات في الأردن مثلا ليس متطلبا أميركيا نلتزم به، وإنما ضرورة لصون كرامة الناس، ووجود حقوق مدنية، وسياسية، أو حقوق اقتصادية، واجتماعية ليست وصفة غربية، بل أساس ومدماك قوي للتنمية المستدامة.
هذا النقاش مفتوح، وممتد داخل المجتمع المدني، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي بدأت ورشة مراجعات فكرية، فهناك مثلا من دعا لمقاطعة الآليات الدولية لحقوق الإنسان، التعاقدية، وغير التعاقدية، خاصة أن الأردن لا تفصله مسافة زمنية طويلة عن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان ((UPR)) في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
حالة التردد، والحيرة لم تطل، فالقناعات التي استقرت عندي، وعند مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني، والتحالفات أننا لن نترك الساحة، والآليات الدولية المتاحة، أدوات نستخدمها وفق أولوياتنا، وأجندتنا، ونحن من يُقرر كمؤسسات حقوقية مدنية البوصلة، والاتجاهات، ولا أحد يجرؤ أن يُملي علينا ما نفعله، فنحن قبل كل شيء مدافعون ومدافعات حقوقيون، وقبل كل ذلك نتماهى مع تطلعاتنا الوطنية، أولا وأخيرا.

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