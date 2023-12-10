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دراكولا لم يشبع حتى الآن

12/10/2023 2:34:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقد (الفيتو) ضد مشروع قرار أممي يقضي بوقف الحرب التي تخوضها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ ما يقرب من 65 يوما، ما يعني مواصلة منح النازية الصهيونية رخصة القتل.
لم تشبع واشنطن وتل أبيب حتى الآن من دماء 19 ألف شهيد فلسطيني، منهم ما يقرب من 11 ألفا من الأطفال والنساء، ويريد البيت الأبيض لإرهابيي إسرائيل الاستمرار في إبادتهم الجماعية لأبناء قطاع غزة وتجويع وتشريد 2.5 مليون من بيوتهم، لا بل ما زال السيد الأميركي يمنح دواعش حكومة الاحتلال شيكا على بياض لمواصلة إبادتهم الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وصامتا عن فاشية قطعان جنوده ومستوطنيه في الضفة الغربية تحت نظر وعين العالم الذي ينظر ويتابع فنون القتل بموافقة ومباركة وتأييد البيت الأبيض.
نعم مفخمة، واشنطن شريك حتى النخاع في الإبادة التي تجري في غزة يوميا، ومن يعتقد من أولئك الواهمين الذين يطيب لهم دوما الارتماء في حضن واشنطن، أن البيت الأبيض لا يمكنه وقف قتل الأطفال وإجبار الصهاينة على التوقف، واهم، فالمعركة التي تجري في غزة تقودها وتغذيها وتدعمها واشنطن بكل الإمكانيات المتاحة وغير المتاحة، وتريد من خلال حربها تلك رسم واقع جديد في القطاع يسمح لها لاحقا الخروج من المنطقة وهي مطمئنة على حليفتها إسرائيل، بعد أن تكون قد أمنت لتل أبيب مناطق راحة سياسية وجغرافية في المنطقة، وفتحت لهم طاقات تطبيع لم يكن يحلم بها الكيان الصهيوني قبل سنوات.
خطة البيت الأبيض تتضمن تأمين إسرائيل من نار غزة، وتأمينه لاحقا من كابوس الجنوب اللبناني من خلال الانتقال للتعامل مع حزب الله اللبناني، وبعد ذلك وفق الخطة الأميركية يمكن لواشنطن تقليص التواجد في الشرق الأوسط، والالتفات إلى شرق أوروبا وشرق آسيا والقارة الأميركية الجنوبية، وفتح أبواب فتن هناك لتأمين أسواق لأسلحتها الفتاكة.
تريد واشنطن وضع تل أبيب على خريطة الشرق الأوسط دون قلق، ودمجها، وفتح مشاريع عابرة للحدود بين دول المنطقة، دون إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
هذا ما تريده تل أبيب وواشنطن، ولكن هل كل ما يحلم به الصهاينة وحلفاؤهم يمكن تحقيقه؟ قطعا لا، فتلك مخططات على الورق، وأحلام يقظة صبيانية، وتحقيقها يتطلب قبل ذاك إبادة شعب فلسطيني كامل قوامه 11 مليون شخص، وقطع نسله وإخراجه من التاريخ، فهذا الحلم الأميركي- الصهيوني، وإخضاع المنطقة وشعوبها للرؤية الأميركصهيونية يتطلب شطب الشعب الفلسطيني كاملا من الوجود، وهذا درب من الخيال، فهذا الشعب الذي قاتل الصهاينة بالحجر ومن ثم بالسلاح على مدار 75 عاما، والمقاومة التي تكبد الفاشيين الصهاينة يوميا خسائر فادحة، ثابتة لا تموت، فالشعب لا يستكين لقاتله، وفكرة المقاومة لا تموت، وهذا الثبات الذي يراه العالم والصبر الذي تطرزه الأمهات والشيوخ من شأنه كسر وإحباط كل المخططات، وهذا المقاوم الذي يتخطى الموت ويقفز لحضن الدبابة لزرع عبوة ناسفة لا يمكن هزمه أو كسر إرادته، وذاك الذي يقفز فرحا بعد أن واجه دبابة النمر الصهيونية عالية الجودة بصدر عارِ ويقفز فرحا بعد أن يحقق مبتغاه، لا يمكن كسر إرادته وصموده، وسعيه للاستقلال.
ما نراه من فيديوهات يومية تنشرها قوات النازية الإسرائيلية وهي تطلق النار على حيطان ونوافذ لا يوجد أحد خلفها، وذاك الذي يكسر ألعاب أطفال بشكل استعراضي يعبر عن إحباط وهزالة، وهزيمة محققة.
واهم بايدن وابنه المدلل بيبي نتنياهو إن اعتقد لحظة أنه يمكنهما تنفيذ مخططاتهم الاستعمارية، فهذا الجيش الصهيوني الذي يقف حائرا عاجزا مهزوما أمام تنظيم وفصيل مقاوم، وتلك الاستخبارات التي سقطت في السابع من أكتوبر لا يمكن لهما الصمود أمام مقاومة تؤمن بحقها في الاستقلال والحرية، ولن تستطيع واشنطن إقناع الشعوب الحرة في العالم رعايتها لحقوق الإنسان، فكل هذا الكلام الفارغ الذي تتشدق به الإدارة الأميركية يوميا وباعتنا وباعت شعوب العالم سرديات كاذبة حول رؤيتها الحضارية ثبت عيانا جهارا نهارا أنه كلام في كلام، وأن من كان يحدثنا عن حق البشرية في الحياة يوغل في قتل الشعب الفلسطيني.

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