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ما سيفعله الأردن في ملف الأقصى

12/10/2023 2:34:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








لا نحمّل الأردن أكثر مما يحتمل، فالأردن دولة من بين أكثر من خمس وخمسين دولة عربية وإسلامية، والعرب والمسلمون من جنسيات أجنبية غير عربية ولا إسلامية، يتواجدون أيضا في عشرات الدول في العالم، بحيث يصل عدد العرب والمسلمين إلى ملياري شخص تقريبا، والعدد كبير جدا، لكن أغلبنا مثل غثاء السيل، تتداعى علينا الأمم من كل صوب وحدب.
مناسبة هذا الكلام مسيرات المتطرفين في مدينة القدس التي تحشد ضد أوقاف القدس، التي تتبع الأردن بسبب وصايته الدينية على المسجد الأقصى، والمقدسات، وهذه المسيرات ليست غريبة، لأن الكلام تسرب مبكرا عن احتمال إلغاء دور أوقاف القدس تجاه الأقصى، وشطب هذا الدور كليا، أو جزئيا، في إطار ما يسمّى فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي.
نحن الآن نمر بتوقيت خطير، ولا يوجد أي ضمانة، لا معاهدة وادي عربة ولا غيرها، لأن المعاهدات تتجاوزها إسرائيل يوميا، وهذا يحدث في الضفة الغربية، حيث اتفاقية أوسلو، ويحدث في غزة، حيث اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، والتفاهمات المختلفة، العلنية والسرية، التي تتجاوزها إسرائيل كليا، بدعم غربي غير مسبوق، دون أن تأبه لأي كلف سياسية، أو أمنية.
هذا يعني أن تنفيذ مخطط شطب وإلغاء أوقاف القدس في المسجد الأقصى أمر وارد جدا، والمضايقات التي تتعرض لها هذه الأوقاف مستمرة منذ سنوات، من منع أعمال الترميم، وتهديد بنية الحرم القدسي وما فيه من مساجد ومصليات ومبان، ومن اعتقال العاملين في الأوقاف، وإبعاد بعضهم، ومنع المصلين من الوصول للحرم القدسي، واقتحام المسجد الأقصى، وإطلاق الرصاص داخله، وقنابل الغاز، وصعود جنود الاحتلال فوق مبانيه، ونصبهم لرايات إسرائيل فوقه، وغير ذلك من تصرفات تتم إدانتها يوميا، لكن دون أن تعني الإدانة شيئا لحكومة الاحتلال.
بنظر بعض المحللين فإن إقدام إسرائيل على خطوة جنونية داخل المسجد الأقصى يبدو مستبعدا في التوقيت الحالي، وبرأي هؤلاء فإن إسرائيل ليس من مصلحتها في هذا التوقيت فتح معركة داخل القدس، وبخصوص المسجد الأقصى بما سيؤدي إلى ردود فعل من نوع مختلف داخل كل فلسطين، وهؤلاء يقولون فعليا ان إسرائيل لن تسمح - حاليا على الأقل- بحدوث أي خطوة من شأنها تعزيز المهددات الأمنية القائمة في وجه إسرائيل عبر جبهات كثيرة.
هذا رأي يخضع للنقاش والتحليل والصد، لكن مقابله رأي آخر، يقول إن إسرائيل وسط الجرائم التي ترتكبها في غزة، قد تجد أن التوقيت يخدمها عبر إحدى الخطوات، من بينها ترك المستوطنين الإسرائيليين بالتوافق غير المعلن، ليقوموا باقتحام الحرم القدسي وتفجير أحد المسجدين، خصوصا، في ساعات الليل، أو إغلاق الحرم القدسي كليا ومنع الصلاة فيه، أو عبر طرد أوقاف القدس، ومنع الموظفين من الدخول إلى الحرم، ونقل رعاية الحرم إلى مؤسسات إسرائيلية، أو تقاسم الحرم مكانيا بشكل قانوني مدعوم بقرار إسرائيلي رسمي، والخطوات هنا متعددة، لن تقف عند حدود معاهدة وادي عربة، أصلا، مع الواقع الذي نراه والذي يتجاوز كل الاتفاقيات والمعاهدات.
تأخذنا هذه الاحتمالات إلى الخطر المرتبط بالأردن، وما يتعلق بوصاية الأردن على المقدسات، وما قد يستجد على صعيد الحرم القدسي، وما يمكن اعتباره ظرفا مختلفا، لا يمكن معه استمرار التعبيرات المحذرة على مستويات معينة، بقدر حاجتنا اليوم إلى إجراءات أعلى تمنع إسرائيل من الاستفراد بالمسجد الأقصى، خصوصا، في ظل ظروف الحرب، التي لن تمنع إسرائيل من تصعيد خطواتها، وقد رأينا بأنفسنا كيف اقتحم الإسرائيليون الأقصى 22 مرة في شهر تشرين الأول، ومنعوا الأذان في الحرم الإبراهيمي في الخليل أكثر من 60 مرة، وهدموا كليا أو جزئيا مئات المساجد والكنائس في غزة، وجنين، ومناطق ثانية من فلسطين المحتلة.
يبقى السؤال المهم؛ حول استعداد الأردن لسيناريوهات خطيرة داخل الحرم القدسي، وما هي خيارات الأردن في التعبير عن موقفه منذ الآن، وخيارات الأردن العملية؟
لا نحمّل الأردن وحيدا هذه الكلفة، وسط ملياري عربي ومسلم، بدولهم وكياناتهم، لكننا أمام ملف واقعي يرتبط بالأردن مباشرة، لاعتبارات كثيرة، يعرفها الكل، ولا يتنصل منها أحد.

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