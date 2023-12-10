أسطول الجسر العربي للملاحة يواصل نقل أردنيين وعرب قادمين من غزة إلى الأردن

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة

العقبة- يواصل أسطول الجسر العربي للملاحة نقل مواطنين أردنيين وعرب قادمين من قطاع غزة إلى المملكة عبر الخط البحري الدولي العقبة- نويبع الذي يربط ميناء العقبة مع الموانئ المصرية (مجانا) وتقديم الرعاية الطبية والغذائية الكاملة لهم، وذلك ضمن الجهود الأردنية في تأمين وصول الأردنيين والعرب إلى ديارهم بسلام.





وأكد مدير عام الجسر العربي عدنان العبادلة وصول 111 أردنيا وعربيا إلى محطة الركاب في العقبة عبر بواخر الجسر العربي، مشيرا إلى أن الجسر وفّر لهم كافة الإمكانات والتسهيلات الخدمية والطبية والغذائية بالتعاون مع الجهات المعنية في محافظة العقبة.



وشدد العبادلة على أن أسطول شركة الجسر العربي وبمتابعة من وزيرة النقل وسام التهتموني وكافة الجهات ذات العلاقة في محافظة العقبة يواصل نقل الأردنيين والعرب وبكل التسهيلات الممكنة عبر بواخر الجسر العربي من ميناء نويبع المصري إلى ميناء محطة الركاب بالعقبة "مجانا" في تأكيد للدور الوطني الهام الذي تلعبه شركة الجسر العربي في دعم الجهود الأردنية الرسمية والشعبية لمساعدة الأهل والأشقاء في قطاع غزة والمساهمة في عودة آمنة للأردنيين والعرب الذين أجبرتهم الحرب على المغادرة.



وأشاد بتعاون ومتابعة كافة الجهات المعنية في العقبة في استقبال وتسهيل عودة الأردنيين وبعض الجاليات العربية عبر الخط البحري الدولي العقبة- نويبع، في إشارة إلى دور سلطة العقبة الخاصة ومحافظة العقبة والأجهزة الأمنية والإدارية والصحية التي عملت على مدار الساعة لخدمة العائدين من قطاع غزة.



وبين العبادلة أن الجسر العربي قام خلال الأيام الماضية بشحن 51 شاحنة محملة بالمساعدات والمعونات الغذائية والطبية والعينية المقدمة من الشعب الأردني إلى الأشقاء في قطاع غزة عبر أسطوله البحري وسط تسهيلات ومتابعة من كافة الجهات المعنية بالعقبة.