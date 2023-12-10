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العلوم والتكنولوجيا تقيم يوما طبيا مجانيا في المزار الشمالي

12/10/2023 2:33:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أقامت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية وعمادة شؤون الطلبة يومًا طبيًا مجانيًا بالتعاون مع مديرية التنمية المحلية- وحدة تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في بلدية المزار الجديدة/ لواء المزار الشمالي.

واشتمل اليوم الطبي على إجراء فحوصات مختلفة في مجالات طب الأسرة، الطب الباطني، والنسائية، فحص النظر، فحص مستوى السكر، فحص ضغط الدم، وإجراء فحوصات في مجالات السمع والنطق، والأسنان والوظائف الحيوية واستشارات في العلاج الطبيعي والوظيفي.

كما تم التدريب على إنعاش القلب والرئتين للحالات الطارئة، وتوفير طاولة استشارات للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية والجسدية، وصعوبات التعلم والتوحد وأخصائيي علاج وظيفي لتقييم الحالة وتصنيع الجبائر لمن يحتاج، بالإضافة لتوفير علاجات مجانية مختلفة لجميع الأعمار.

ونقلت عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتورة نهاية الشياب تحيات رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم وأمنياته للحضور، مشيرةً إلى أن مشاركة الجامعة في هذا اليوم تأتي ضمن برنامج واضح ومدروس ينطلق من رؤية الجامعة وتفاعلها ميدانيًا خارج أسوارها لتقوم بمسؤوليتها المجتمعية الأمر الذي يضمن نشر التوعية والتثقيف الصحي واتباع الطرق الصحية السليمة في حياتنا.

وشارك في الفعاليات نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية ومشرفي المختبرات، وطلبة الطب (IFMSA) وطلبة الماجستير والبكالوريوس في تخصصات الإسعاف والطوارئ وعلوم الأسنان التطبيقية والبصريات والسمع والنطق والعلوم الطبية المخبرية والأشعة، كما تم تقديم النصح والإرشاد والإجابة عن الأسئلة التي تم طرحها كل حسب تخصصه.

وتقدمت إدارة بلدية المزار الجديدة بالشكر والعرفان لجامعة العلوم والتكنولوجيا على الجهود التي بذلوها في إنجاح هذا النشاط وخدمة المجتمع المحلي، كما ثمن أهالي المنطقة هذا الجهد الخير الذي توليه الجامعة، تجاه المجتمع.

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