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البريزات: حققنا إنجازا يليق بمكانة البترا على خارطة السياحة العالمية

12/10/2023 2:33:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حسين كريشان






البترا- بحث وزير الداخلية مازن الفراية ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات اليوم الأحد الواقع الأمني والسياحي في البترا بعد الحملة التي نفذتها السلطة بالتعاون مع الجهات الأمنية في المحمية الأثرية.

وأكد الفراية خلال اللقاء، استعداد الوزارة ممثلةً بكافة الأجهزة الأمنية للتعاون مع السلطة وتوفير البيئة المناسبة لزوار البترا، والجهود التي تسعى للحفاظ على الموقع الأثري وخصوصيته.

من جانبه، قال البريزات إن السلطة بالتعاون مع الجهات الأمنية حققت إنجازاً يليق بالمكانة التي تتمتع بها المدينة الوردية على خارطة السياحة العالمية بإزالة الاعتداءات الموجودة في المحمية الأثرية.

وأضاف البريزات أن التنمية المستدامة والعادلة وسيادة القانون تعد أولوية قصوى لدى السلطة كما ستستمر في إنفاذ القانون ومعالجة أي مخالفة وفقاً للقانون وضمن سيادته وبما يحافظ على الموقع الأثري.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعمل على تعزيز جهود السلطة والجهات ذات العلاقة والمجتمعات المحلية في الحفاظ على البترا كموقع تراث عالمي مسجل في اليونيسكو منذ عام 1985، واستدامته للأجيال المقبلة، وتعمل السلطة على إنجاز خطة تنموية طموحة لبناء 400 مسكن وإنشاء فرص تشغيل مستدامة للمجتمع المحلي.

ومن الجدير بالذكر أن السلطة مستمرة منذ الأسبوع الماضي بالتعاون مع الجهات الأمنية على إزالة اعتداءات ومخالفات في المحمية الأثرية والكهوف الموجودة فيها.

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