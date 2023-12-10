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أسعار الخضار عند مستويات ترضي مزارعي وادي الأردن

12/10/2023 2:33:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وادي الأردن- رغم انخفاضها بنسبة 50 % مقارنة بالأسابيع الماضية، إلا أن أسعار الخضار في سوق العارضة المركزي استقرت عند مستويات مرضية للمزارعين، في حين لم يلمس المستهلك بعد هذا الانخفاض نتيجة تعدد الحلقات التسويقية، وفق معنيين بالقطاع.
وكانت أسعار الخضار قد شهدت ارتفاعا غير مسبوق خلال الأسابيع الماضية نتيجة النقص الحاد بالإنتاج وارتفاع الطلب، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار بيعها للمستهلك بشكل كبير.
ويؤكد مدير سوق العارضة المركزي المهندس أحمد الختالين، أن أسعار جميع المحاصيل الزراعية في السوق انخفضت بنسب زادت على 50 % مقارنة بالأسابيع الماضية مدفوعة بزيادة الإنتاج الخضري في وادي الأردن، لافتا إلى أن واردات السوق وصلت إلى نسب مقاربة لنفس الفترة من المواسم الماضية.
ويوضح أن الكميات الواردة إلى السوق جيدة للغاية مقارنة بالمواسم الماضية خاصة وأنها لا تمثل مجمل الإنتاج بوادي الأردن، إذ يذهب جزء كبير منه إلى سوق عمان المركزي والأسواق المركزية الأخرى، مبينا أن الكميات الواردة للسوق تتراوح ما بين 250 – 300 طن يوميا.
ويضيف، أنه ورغم تراجع أسعار البيع إلا أنها حافظت على مستويات مرضية للمزارع، وأبقت على الحد الفارق بين الربح والخسارة، لافتا إلى أن هذا الانخفاض لم ينعكس على المستهلك بشكل كبير نتيجة تعدد الحلقات التسويقية.
ويشير إلى أن الموسم الحالي ما يزال إلى الآن الأفضل منذ عقود، إذ أن أسعار بيع معظم المحاصيل حافظت على مستويات جيدة بالنسبة للمزارعين، خصوصا مع زيادة المساحات بالزراعات التعاقدية، متوقعا أن تشهد الأسعار تحسنا خلال الفترة المقبلة مع بدء أربعينية الشتاء والتي عادة ما تشهد تراجعا كبيرا في الإنتاج.
من جانبهم، يؤكد مزارعون أن الأسعار لهذا الموسم تعد الأفضل منذ أعوام، خاصة وأنها تزامنت مع ارتفاع الإنتاج، مشيرين إلى أن استمرار الأجواء الشتوية خلال الفترة الحالية يبقي على الإنتاج ضمن معدلات متدنية ما يمكنهم من الحصول على أسعار أفضل قبل أن يعود الإنتاج إلى طبيعته.
ويؤكد المزارع حسن العجوري أن أسعار الخضار تراجعت بنسب كبيرة مقارنة بالأسابيع الماضية واستقرت عند مستويات مقبولة إلى الآن، مشيرا إلى أنه من المفترض أن ينعكس ذلك على المواطن وقدرته المادية، خاصة وأنه يوجد نخب أول وثان لكل صنف ولكل نخب ثمن يختلف عن الآخر.
وبين أن أسعار بيع الخضار في المحلات حتما ستكون أعلى مما هي عليه بالأسواق المركزية خاصة مع تكرار عمليات بيعها من طرف لآخر، ناهيك عن أن أصحاب محلات الخضار يضيفون على سعر الشراء كلف أجور النقل والخدمة وهامش الربح، وما إلى ذلك لتصل إلى المواطن بسعر أعلى.
بدوره، يؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أنه ورغم الانخفاض الكبير على أسعار المنتوجات الخضرية بالسوق المركزي، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار بيعها في الأسواق الاستهلاكية، عازيا ذلك إلى تعدد الحلقات التسويقية التى تسعى كل واحدة منها إلى تحقيق هامش من الربح، الأمر الذي يؤدي إلى بيعها بأسعار مرتفعة مقارنة بأسعار بيعها في السوق المركزي.
ويدلل على ذلك قائلا "سعر بيع كيلو الخيار في السوق المركزي لا يتجاوز 30 قرشا في حين يباع في الأسواق الاستهلاكية بمعدل دينار"، موضحا أن هذا الفارق الكبير يلحق ضررا كبيرا بالمزارع الذي يسعى للحفاظ على وجوده على أرضه.
ويشير الخدام إلى أن تحسن أسعار البيع حتما سيكون لها أثر ايجابي على القطاع الزراعي بكل مكوناته والذي يمثل شريحة كبيرة من المجتمع الأردني، آملا أن تحافظ أسعار البيع على مستويات مقبولة لجميع الأطراف خصوصا مع فترة ذروة الإنتاج والتي تبدأ بعد انتهاء أربعينية الشتاء والتي عادة ما تشهد ارتفاعا كبيرا بالإنتاج وانخفاضا بأسعار البيع على غرار المواسم الماضية التي ألحقت بالمزارعين خسائر فادحة.
من ناحية أخرى، يؤكد مواطنون أن الخضار تباع بالمحال بأسعار مرتفعة منذ بدء تساقط الأمطار قبل نحو شهر، آملين أن تنخفض الأسعار تزامنا مع الحديث عن انخفاضها بالأسواق المركزية.
وقال جمال بني هاني من محافظة إربد، إن أسعار الخضار وصلت هذه الأيام إلى مستويات عالية، مدللا على ذلك بأن أسعار بعض الأصناف كالخيار والكوسا تراوحت بين 90 قرشا الى دينار للكيلو الواحد.
ولفت إلى أن ما يقال حول انخفاض أسعار الخضار بالأسواق المركزية، لا ينعكس على أماكن بيعها بالمحال والأسواق التجارية.
وبحسب إحصائيات سوق العارضة المركزي فإن سعر بیع الخیار یتراوح بین 3 - 4 دنانير للصندوق مقارنة بحوالي 8 – 10 دنانير للصندوق الأسبوع الماضي، في حين أن سعر بيع صندوق الكوسا يتراوح ما بین 2 - 3 دنانير والباذنجان ما بين 1 – 2.5 دينار للصندوق والفلفل الحار حوالي 1-1.5 دينار للصندوق والفلفل الحلو ما بين 1.5 – 2.5 دينار للصندوق.

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