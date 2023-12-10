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وسط تلويح بفعالية احتجاجية.. قضية أراضي إسمنت الفحيص تعود للواجهة

12/10/2023 2:33:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد سمور






البلقاء- عادت قضية أراضي مدينة الفحيص المقام عليها مصنع إسمنت شركة "لافارج"، إلى الواجهة مجددا، بعد إعلان الشركة عن اجتماع مقرر عقده للهيئة العامة للمساهمين في الثامن عشر من الشهر الحالي، للمضي بتمليك تلك الأراضي لكبار الدائنين، وفق ما أكد لـ"الغد" عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت، الدكتور سليمان صويص.
وسبق أن شهدت مدينة الفحيص سلسلة من الاعتصامات والفعاليات الاحتجاجية التي تطالب بحق المدينة في تنظيم أراضيها، خصوصا أنها مستملكة للمنفعة العامة، ولا يحق للشركة التصرف فيها منفردة، فضلا عن وجود مخاطر تتعلق بالتلوث البيئي، في حين أشار صويص إلى أنه من غير المستبعد تنفيذ فعالية احتجاجية جديدة استباقا لذلك الاجتماع، حيث تجري في الفحيص مناقشة الخطوات الممكن اتخاذها.
ووفق صويص، فإن ذلك التطور المتعلق بأهداف الاجتماع المرتقب "يأتي في سياق المسار الذي سلكته قضية الأراضي منذ انعقاد اجتماع الهيئة العامة للدائنين في 10 آب (أغسطس) 2022، وانتهاء عملية الإعسار بعد صعوبات ومراوحة قضائية استمرت أكثر من سنتين"، مذكرا بـ"قرار اتخذته محكمة بداية السلط في ذلك الوقت يقضي بأن تتخذ الجهات المختصة (أي بلدية الفحيص) الإجراءات الضرورية لإتمام عملية تنظيم الأراضي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر. حيث قدّمت شركة لافارج بعدها بشهر طلباً رسمياً إلى بلدية الفحيص لتنظيم الأراضي المقام عليها مصنع الإسمنت. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 ردت بلدية الفحيص على كتاب الشركة بالإيجاب على طلب الشركة مشروطاً بتقديم الشركة، في أقرب وقت ممكن، لدراسات جيولوجية وطوبوغرافية ودراسات أثر بيئي لأراضي المصنع حتى يتسنّى للبلدية السير قُدُماً في عملية تنظيم الأراضي".
ويؤكد صويص أنه "وبعد مضي أكثر من سنة على كتاب البلدية، لم ترد شركة لافارج عليه ولم تُقدّم ما طُلب منها، علماً بأنها هي التي كانت تسعى لإتمام عملية تنظيم الأراضي"، مضيفا، "فجأة، وبلا سابق إنذار أو بلاغ، يُعلن مجلس إدارة الشركة عن توجّهه لتمليك جزء من الأراضي إلى بنوك لتبرئة ذمّته من الديون التي عليه تجاهها".
واعتبر أن توجه الشركة له "تداعياته وآثاره المدمّرة على الفحيص، مع التذكير بتهرّب شركة لافارج من تقديم دراسات جيولوجية وطوبوغرافية لأراضي المصنع بناءً على طلب من ثلاثة مجالس بلدية للفحيص منذ عام 2016". وهذا "التهرّب المتكرّر" كما وصفه صويص، "يُخفي بلا شك أمورا خطيرة تتعلق بقسم كبير من الأراضي التي تعرّضت للتعدين، وهي تكاد تُعادل نصف إجمالي الأراضي".
ووفق صويص، فإن "تمليك شركة لافارج لجزء من الأراضي إلى البنوك وما يترتب عليه من آثار، يعني أولاً التنكر لما تم الاتفاق عليه في وقت سابق بين بلدية الفحيص والشركة، حول مخطط تنظيمي شمولي يحدد طبيعة ونوعية وحجم المشاريع ومساحاتها واية استخدامات مستقبلية للأراضي، بحيث يتم تنظيم الأراضي وفقاً للمخطط. وبعد ذلك يتم بيع الأراضي لمستثمرين، بحيث يعرف المستثمر مسبقاً بأنه ملزم بإقامة المشاريع المتفق عليها فوق قطعة الأرض التي يقع اختياره عليها".
كما يعني ذلك بحسب صويص، أن "التنظيم بهذه الطريقة المتفق عليها يعني التعامل مع الـ2000 دونم يتم على أساس أنها وحدة واحدة متكاملة ولا تتجزأ. وقد ورد ذلك في مخرجات الحوار المجتمعي لمجلس بلدي الفحيص عام 2019، وأكّد عليه رئيس البلدية الحالي، عمر عكروش".
وشدد صويص على أن "تفتيت الأراضي وبيعها أو تمليكها سوف يُغرق الفحيص وبلديتها في مشاكل لها أول وليس لها آخر؛ وسوف يقود ذلك إلى تدمير مستقبل المدينة ودفن إمكانية تطويرها اقتصادياً واجتماعياً بما يخدم نوعية الحياة والخدمات في المدينة والارتقاء بمكانتها والاستفادة من الطاقات التنموية الكامنة فيها"، معتبرا أنه "إذا تملكت بنوك جزءا من الأراضي، فإنها ستعمد على الأغلب إلى تقسيمها إلى قطع صغيرة تمهيداً لبيعها إلى أفراد. وفي مثل هذه الحالة، سوف يصبح المخطط الشمولي التنموي في مهب الريح وسوف تفقد الفحيص الفرصة الثمينة المتوفرة لها اليوم لكي تقوم بتطوير نفسها وحل مشاكلها المزمنة".
وأشار إلى أن الفحيص "تملك قانونياً الحق في تقرير مصير أراضيها وتحديد الاستخدامات المستقبلية لهذه الأراضي، ولا يستطيع أحد أن يسلبها هذا الحق. وهذا لا يتعارض أبداً مع حق شركة لافارج في حماية مصالحها".
وأعاد صويص التذكير بالمادة 8 ب من قانون تصرّف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 الذي يحظر على الشركات الاتجار بالأراضي. كما أن الأراضي المعدّنة، وفقاً لنظام تنظيم استعمال الأراضي وتعديلاته رقم 6 لسنة 2007، لا يمكن البناء عليها إلا بعد مضي 75 سنة من انتهاء التعدين".
وطالب بضرورة "تعويض الفحيص عن سنوات المعاناة والتضحيات الجسام وحرمانها من التنمية المستدامة على مدى عقود طويلة، وذلك من خلال مشروع مستقبلي لتطوير الأراضي وفقاً للمحددات والمنظور العصري الذي كافح أهالي الفحيص عقوداً من الزمن من أجله، وأقرّوا عناصره، وفق منهجية علمية وتنظيمية شمولية، من خلال الحوار المجتمعي الذي نظّمته بلدية الفحيص. وكل ذلك يأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لمصالح شركة لافارج، ولا يتعارض معها".
وحاولت "الغد" الحصول على توضيحات من شركة لافارج، إلا أنه لم يتسن ذلك، إلا أن الشركة سبق أن أكدت أنها تمضي بإجراءات قانونية، وأن لجوءها لإجراءات الإعسار يهدف لتثبيت التوازن بين حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بموضوع الإعسار سواء كانوا موظفي الشركة أو الدائنين أو الشركاء أو الموردين والمحافظة على الشركة كمؤسسة مستمرة تساهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أنه وفي نهاية أيار (مايو) الماضي، قبلت محكمة التمييز بحكم إعسار "لافارج"، ليكون أول قرار قضائي من نوعه في تاريخ المملكة، ويعني رد الطعون المقدمة في مواجهة قرار إشهار الإعسار كافة، وبالتالي استمرارها في مسيرتها الإصلاحية، وبحيث تكون قادرة على مواجهة التزاماتها ضمن قانون الإعسار الذي شرع لحماية الدائن والمدين في الوقت ذاته، ويحمي المستثمر أو التاجر من المُخاطرة بأموالهم.

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