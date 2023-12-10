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المراعي المبكرة بالكرك.. استراحة مالية لمربي المواشي من كلف الأعلاف

12/10/2023 2:33:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






الكرك- التقاط الأنفاس في استراحة مالية على المروج الخضراء، مشهد وفره نمو مبكر وغير مسبوق للمراعي هذا الموسم في محافظة الكرك، وتوقف معه ماراثون توفير أعلاف المواشي المتواصل منذ أكثر من 6 أشهر، والذي أرهق المربين وأنهك جيوبهم.
هذه الحالة أعقبت الهطل المطري المبكر الذي شهدته المحافظة وخاصة في المناطق الشرقية، وأنبتت المراعي التي تسهم بالتخفيف على مربي الماشية من عبء شراء الأعلاف.
سعادة تغمر مربي الماشية، نتيجة إنبات المراعي خلال الفترة الحالية، رغم أن المتعارف عليه أن تبدأ المراعي بالنمو مع نهاية شهر كانون الثاني (يناير) من كل عام، ما يجبرهم على مواصلة شراء الأعلاف خلال موسم الشتاء لتغذية الماشية.
واعتاد مربو الماشية بالكرك ومناطق البادية في سنوات الهطل المطري الجيد نقل مواشيهم إلى مراعي الصحراء لفترة من الوقت لتوفر الأعشاب البرية، في حين توفر المراعي القريبة من الأراضي الزراعية حاجة المواشي من الأعلاف البرية طوال فترة الربيع.
كما توفر الحفائر الترابية شرقي المحافظة المياه الضرورية لسقاية المواشي، إضافة إلى وفرة الأعشاب البرية، ما يعفي المربين من نقل مياه الشرب لمواشيهم كما جرت العادة.
ويؤكد مربو ماشية بأن المناطق شرقي المحافظة تشهد نموا جيدا للمراعي البرية بعد تساقط مطري وصفوه بالممتاز، حيث انتعشت آمالهم بتوفير الأعلاف لمواشيهم لفترة طويلة ما يخفف من عبء شراء الأعلاف بأسعار مرتفعة من الأسواق لعدم كفاية الأعلاف المدعومة من وزارة الصناعة والتجارة.
ويؤكد مربو الماشية علي الحويطات أن مربي الماشية في المناطق الشرقية وبسبب غياب المراعي الطبيعية لقلة الأمطار في المواسم السابقة، كانوا يضطرون إلى توفير الأعلاف من الأسواق ومراكز البيع المعتمدة رسميا، طوال العام، في حين أن الطبيعي أن تتوفر الأعلاف البرية بالمراعي لفترة تزيد على خمسة أشهر وتخفف من كلفة تربية الماشية على المزارعين، لافتا إلى أن الكثير من مربي الماشية في مناطق لم تشهد بعد تساقطا للأمطار انتقلوا مع مواشيهم إلى المناطق التي بدأت تشهد نموا بالمراعي وتحديدا المناطق الشرقية من المحافظة.
وأشار إلى أن الفترة الحالية وبسبب تساقط الأمطار المبكر، تشهد نموا جيدا للمراعي ما يوفر الأعلاف الطبيعية للمواشي ويعفي المربين من شراء الأعلاف الجافة لفترة ربما تكون طويلة، قائلا "يتزامن هذا مع فترة مواليد المواشي بداية العام، وهي فترة تحتاج فيها المواشي إلى تغذية جيدة حرصا على سلامة المواليد".
وقال مربي الماشية رائد الضمور إن هناك أعلافا طبيعية مجانية باتت متوفرة خلال هذه الفترة مع بدء نمو المراعي عقب تساقط الأمطار، وهذا الأمر كان غائبا خلال السنوات الماضية، وكان مربو الماشية يعتمدون بنسبة 100 % على شراء الأعلاف الجافة من أجل تغذية مواشيهم.
وتابع: "الآن غالبية مربي الماشية يلتقطون أنفاسهم، بعد فترة طويلة أنهكتهم جراء شراء الأعلاف بأثمان مرتفعة".
وأكد مربي الماشية علي الحجايا أن الفترة الحالية ورغم أنها بداية موسم الشتاء، إلا أن تساقط الأمطار مبكرا وبكميات جيدة، أسهم بنمو مبكر للمراعي ووفر الأعلاف البرية، ما يعني انخفاض كلف الأعلاف المقدمة للمواشي والتي يشتريها المربون من مستودعات الصناعة والتجارة والسوق المحلي بأسعار ليست بقليلة.
بدوره، قال مدير زراعة الكرك المهندس مصباح الطراونة إن موسم الأمطار الحالي يعتبر جيدا حتى الآن وشهد تساقطا مبكرا للأمطار وبكميات ممتازة، لافتا إلى أن الكميات التي هطلت قبل نحو شهر وعلى مدار يومين بلغت حوالي 50 ملم، وهي كميات كانت كافية لنمو الأعشاب.
وأشار إلى أن المناطق الرعوية شرقي المحافظة ومع أي كميات من الأمطار تنمو فيها الأعلاف الرعوية بشكل جيد، ما يسهم في التخفيف على المربين من كلف شراء الأعلاف.
وبين أن محافظة الكرك تضم زهاء 250 ألف دونم أراض رعوية، ومراعي تنتشر فيها قطعان المواشي وتجد فيها الأعشاب البرية التي توفر لها جزءا مهما من العليقة العلفية خلال فترة طويلة، لافتا إلى أن هناك زهاء 60 ألف دونم من المراعي المحمية بالكرك وهي مغلقة لكونها ما زالت قيد النمو وبحاجة إلى سنوات للسماح لمربي الماشية بإدخال مواشيهم إليها حرصا على استمراريتها، وتقع في مناطق الشريف والثمايل والبيئة ونخل وكلها في مناطق شرقي المحافظة.
وأوضح أن مديرية الزراعة تقوم كل موسم بفتح المناطق الحرجية ومساحتها حوالي 66 ألف دونم بالكرك أمام رعي المواشي لكونها تضم مساحات وكميات جيدة من الأعلاف الرعوية.
وأشار إلى أن وجود الحفائر الترابية على امتداد خط رعي المواشي والإبل يساهم بالتخفيف من أعباء مربي المواشي في عملية نقل المياه لمواشيهم، وتوفير الأعلاف الطبيعية للمواشي في محيطها.
وقال إن هذه الحفائر أنشئت من قبل وزارة الزراعة، ضمن مشروع إدارة المصادر الزراعية في المناطق الشرقية على الحد مع قرى وبلدات المحافظة الشرقية، لكي يتم استخدامها في سقاية المواشي إضافة إلى تخزين وتغذية المياه الجوفية.
يذكر أن محافظة الكرك تضم زهاء 450 ألف رأس من الماشية وهي تنتشر في مختلف مناطق المحافظة وتتنقل حسب موسم الأمطار وإنبات المراعي البرية ومواسم المحاصيل الحقلية التي توفر أعلافا لفترة طويلة.

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