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إطلاق شركة نيوم للغذاء توبيان

12/10/2023 2:31:53 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت "نيوم" اليوم، عن إطلاق شركة نيوم للغذاء "توبيان"، لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة تهدف لإعادة تعريف طرق إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه.
وستعتمد "توبيان"على تطوير حلول مستدامة ومبتكرة عبر خمس ركائز أساسية: الزراعة المقاومة لتقلبات المناخ, الاستزراع المائي المتجدد؛ الأغذية المستحدثة, التغذية المخصصة, الإمداد الغذائي المستدام والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
وتم إطلاق "توبيان" بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث يتماشى إطلاق الشركة مع أهداف المملكة المتمثلة في تحقيق رؤيتها 2030، لضمان الأمن الغذائي، والتقليل من آثار التغير المناخي، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2060. وتمثل "توبيان" معيارًا مبتكراً جديدًا للإنتاج الغذائي المستدام من خلال بناء منظومة تهدف إلى إتقان "فن الكثير بالقليل"، وإيجاد "عصر جديد من الغذاء" يمتد من الصحراء. وسيقدم مفهوم إطلاق توبيان "المستقبل إلى المائدة" الجديد حلولاً ومبادرات مبتكرة من شأنها إحداث ثورة في النظام الغذائي العالمي الحالي لتحقيق الأمن الغذائي.
وتعمل توبيان على تطوير التقنيات اللازمة لبناء نظام غذائي مستدام بمستوى عالٍ لمواجهة التحديات العالمية الناتجة عن ارتفاع النمو السكاني، وأنماط الاستهلاك المتغيرة، والتغيرات المناخية، واستنفاد الموارد الطبيعية، وذلك من خلال تعزيز مجتمع حيوي يضم نخبة من العلماء والخبراء والمبتكرين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر: تعمل نيوم على تسريع عجلة التطور البشري، وتعكس توبيان التزامنا في إحداث تحول إيجابي طويل الأمد للحياة في المملكة وبقية العالم, مشيراً إلى أن نهج توبيان المبتكر سيكون هو المحرك الرئيسي في تشكيل المشهد المستقبلي لصناعة الأغذية المستدامة والآمنة، متطلعاً إلى العمل بشكل وثيق مع المستثمرين والشركاء وخبراء صناعة الأغذية لتحويل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
وأضاف قائلاً: وباعتبارها ركيزة أساسية لدفع أهداف ورؤى نيوم الطموحة، تعمل توبيان على إنشاء منظومة تعتمد على إنتاج وتوريد حلول غذائية صحية ومستدامة للمملكة وخارجها، الأمر الذي سيسهم في تنويع اقتصاد المملكة من خلال تطوير التقنيات المتقدمة التي ستشكل مستقبل صناعة الأغذية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لتوبيان الدكتور خوان كارلوس موتمايور: باعتبار "توبيان" شركة فرعية مملوكة بالكامل من نيوم، تتوافق رؤية توبيان مع التزام نيوم بتوفير منتجات غذائية عالية الجودة للأسواق، وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، إضافة إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاكتفاء الذاتي في المملكة والأهداف للمدى الطويل, مضيفاً أن توبيان تقود جهود ضمان الأمن الغذائي من خلال إنشاء إمدادات غذائية مرنة بما يتماشى مع المبادرة الخضراء السعودية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأضاف قائلاً: لا يقتصر التزامنا على تشكيل نظام غذائي عالمي مستدام، بل نسعى أيضاً إلى تشكيل معايير عالمية من خلال ريادة التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة للتغلب على التحديات المتعلقة بالغذاء، وإيجاد مستقبل أكثر أمانًا واستدامة وازدهارًا للجميع. يذكر أن توبيان قد وقعت العديد من اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية المحلية والدولية مع المنظمات والشركات التي تشارك توبيان بالتزامها وتفانيها في إعادة تشكيل مستقبل الغذاء, ومن خلال هذه الاتفاقيات، التي تشمل جامعتي الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة تبوك، إضافة إلى شركة تبوك للأسماك، وبلو نالو "BlueNalu"، وفان دير هوفن للمشاريع البستانية "Van der Hoeven Horticultural Projects"، وكارجيل "Cargill"، وستتعاون توبيان في مبادرات البحث والتطوير، وتسخير خبراتها لتطوير أساليب مبتكرة ومستدامة لإنتاج الغذاء, علاوة على ذلك، تدعم توبيان أيضاً شراكات نيوم كيرز "NEOM CARE's"، وتطوير المبادرات التعليمية لتعزيز فن الطهي المحلي المستدام، ورعاية المواهب السعودية من خلال فرص التدريب ودورات الطهي.

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