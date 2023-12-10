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زين السعودية تفوز بجائزة أفضل برنامج للتنوع والشمولية

12/10/2023 2:31:52 PM
(MENAFN- Al Watan) حصلت "زين السعودية"، الشركة الرائدة في الاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، على 3 جوائز في قمة "تيليكوم ريفيو" (Telecom Reciew) خلال الدورة السابعة عشر ل "قمة قادة قطاع الاتصالات"، التي عقدت يومي 6 و7 ديسمبر 2023، في دبي. حيث تم تتويج برنامج "زين السعودية للتنوع والشمولية بجائزة "أفضل برنامج للتنوع والشمولية".
وجاء فوز "زين السعودية" بجائزة "أفضل برنامج للتنوع والشمولية" تقديراً لجهودها الكبيرة في تمكين بيئة عملٍ تدعم التنوع والشمولية على جميع الأصعدة. كما تعكس هذه الجائزة فعالية الثقافة المؤسسية في "زين السعودية" التي تقوم على تمكين رأس المال البشري وتحقيق قيمة التنوع والشمولية للحد من التمييز بين الجنسين وعلى مستوى الأعراق والجنسيات أو ذوي الإعاقات والطبقات الاجتماعية.
وتعليقاً على هذه الجائزة، عبّرت الأستاذة لولوة بنت سعد النويصر نائبة الرئيس للموارد البشرية عن سعادتها بتتويج "زين السعودية" بهذه الجائزة، والتي تعكس بوضوح جهود الشركة في خلق بيئة عمل متنوعة، تمنح فرص متكافئة للجميع. وقالت: "ننطلق في زين السعودية من مجموعةٍ من القيم التي نترجمها من خلال ثقافةٍ مؤسسية تدعم توفير بيئة عملٍ صحية وممكنة، ونفخر بأنَّنا نتقبل الاختلاف والتنوع في إطارٍ من الاحترام والتقدير للجميع، وهذا سر تميّزنا. لذا نحرص دائماً على خلق فرص متكافئة أمام الجميع تسهم في إرساء المزيد من التوازن في بيئة العمل وتمكين الكفاءات والطاقات الشابة في المملكة. حيث أطلقنا مبادرتنا الاستراتيجة WE منذ عام 2017 والتي تهدف إلى تمكين القوى العاملة في بيئة العمل، عبر زيادة نسبة القيادات النسائية في الشركة وتحقيق التنوع بين الجنسين في مكان العمل والمناصب القيادية بشكلٍ عام.والتي أنطلق منها العديد من البرامج التي تدعم فرص العمل والتدريب مثل برنامج Evolve الذي مكن أكثر من 100 شابة وشاب في بيئة العمل وكذلك برنامج "المرأة في التقنية" لدعم وإرشاد الطالبات الجامعيات على مستوى المملكة في تخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات STEM."
وإضافةً إلى جائزة "أفضل برنامج للتنوع والشمولية"، فازت "زين السعودية" بجائزتين إضافيتين هما "أفضل تقنية خضراء" عن شبكة الجيل الخامس (5G) الخالية من الانبعاثات الكربونية الأولى على مستوى العالم التي تم إنشاؤها بالشراكة مع " البحر الأحمر الدولية"، وجائزة "المرأة الرائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لهذا العام" التي فازت بها المدير العام التنفيذي الرقمي في شركة "زين السعودية" نجود الشهري تكريماً لمسيرتها المهنية في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، ولإشرافها على إطلاق "باقة ياقوت" الرقمية.

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