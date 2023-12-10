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تحديث منصة بيانات السعودية وإضافة مؤشرات اقتصادية جديدة

12/10/2023 2:31:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط، عن إضافة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الجديدة إلى منصة بيانات السعودية، التي ترصد وتجمع أحدث البيانات الاقتصادية والاجتماعية من المصادر الموثوقة، وتقدمها بطرق تصويرية وتفاعلية، مما يسهّل على المستخدمين فهم عموميات وتفاصيل المشهد الاقتصادي في المملكة. يأتي ذلك في إطار خطط الوزارة لمواصلة تطوير منصة "بيانات السعودية" التي تم إطلاقها مؤخراً، وتهدف إلى أن تكون المرجع الموحد للبيانات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
وشملت الإضافات التي أعلنت عنها الوزارة، إضافة مؤشرات المحلية التي تتضمن مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة، ومؤشر والرقم القياسي لأسعار المستهلك، ومؤشر مديري المشتريات إضافة إلى العديد من الإحصاءات النقدية: عرض النقود (M3)، وأسعار الإقراض، والإقراض للقطاع العام، والإقراض للقطاع الخاص، والودائع البنكية، والائتمانات المصرفية.
كما تضمنت مؤشرات إضافية مثل تلك التي تغطي القطاع الخارجي والتجارة الدولية بما في ذلك ميزان الحساب الجاري، وميزان الحساب المالي، وميزان الحساب الرأسمالي، وتحويلات العاملين . وتطمح الوزارة من خلال المنصة وعبر التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى إلى تسهيل الوصول إلى البيانات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وزيادة شفافية المعلومات الخاصة بالاقتصاد الوطني بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة 2030. وكانت منصة بيانات السعودية أُطلقت بشكل تجريبي في سبتمبر 2023، وتضمنت المنصة اقتصادية واجتماعية رئيسية، مع إمكانية استعراض المستخدمين المؤشرات على المستوى المملكة والمناطق، وتتطلع الوزارة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها المنصة من خلال عرض البيانات باستخدام وسائط مرئية وتفاعلية أكثر تقدمًا، مع إصدار منشورات دورية تتضمن شروحات تحليلية للمهتمين، ويمكن الوصول للمنصة من خلال الرابط .

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