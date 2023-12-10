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المركزي السعودي يصرح لشركة لمزاولة نشاط الدفع الآجل

12/10/2023 2:31:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" التصريح لشركة الجيل الرقمي لتقنية المعلومات "جيل باي" لمزاولة نشاط الدفع الآجل. وبإضافة هذا التصريح، يبلغ إجمالي عدد الشركات المصرحة لها بمزاولة هذا النشاط سبع شركات، فيما يصبح عدد شركات التمويل المرخصة / المصرحة في المملكة (58) شركة.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع شركات الدفع الآجل وشركات التمويل والتقنية المالية بشكل عام، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية, ويساهم في تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، في سبيل تحقيق أهداف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
ويؤكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.

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