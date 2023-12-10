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هيئة الموسيقى: اعتماد منهجية اختيار 20 نادياً كروياً لإنتاج وثائقياتٍ عن أهازيجها

12/10/2023 2:31:26 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمدت هيئة الموسيقى منهجية اختيار 20 نادياً كروياً من أندية المملكة وفق معاييرَ دقيقةٍ تُراعي شمولية التوثيق، وعلميَّته، وذلك تمهيداً للمرحلة اللاحقة التي ستعمل من خلالها مبادرة "طروق كرة القدم السعودية" على إنتاج 20 فيلماً وثائقياً تروي تاريخ تلك الأندية من منظورِ أهازيجِها الموسيقية.
وتغطي هذه الأندية أكثر من 97% من الجماهير الكروية في المملكة.
وجاءت المنهجية نتيجةً للمرحلة الأولى التي عملت عليها المبادرة عبر حصرٍ مكتبيٍّ شامل للمراجع السمعية، والبصرية لأهازيج 170 نادياً كروياً حُصرت عبر تاريخ كرة القدم السعودية.
وقد أخذت المبادرة بعين الاعتبار عدةَ معاييرَ رأى من خلالها فريقُ البحث أنها الطريقة المناسبة للوصول إلى أهداف المبادرة، ومن أبرزها مقدار الشعبية التي يحظى بها النادي من حيث عدد متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، لأن وجود قاعدة جماهيرية أكبر يُعدُّ دافعاً أساسياً لابتكار أهازيجَ مميزةٍ يُردّدها ويحفظها أكبر قدر من الجماهير. وكذلك الثراء الموسيقي للنادي، والذي يُعرَّف بعدد الأهازيج الموسيقية المتعلقة بالنادي، ووجود نشيدٍ مستقل، وحجم رابطة المشجعين لديه.
كما حددت المبادرة معيار الثراء الثقافي، الذي يعبِّر عن مدى ارتباط الأندية وأهازيجها بالثقافة المحلية، والفنون الأدائية السائدة في المنطقة الجغرافية التي يتبع لها النادي، إضافة إلى مراعاة معيار عدد مرات البحث التي تجري على محرك البحث العالمي "جوجل".
وتُعد مبادرة "طروق كرة القدم السعودية" فريدةً من نوعها، حيث تُركّز على توثيق أهازيج أندية كرة القدم السعودية وفق أسلوبٍ منهجي وعلمي يتّبع منهجية الحصر والتوثيق المعتمدة في وزارة الثقافة، والمتّسقة مع معايير منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم "اليونسكو"، وتهدف هيئة الموسيقى من خلالها إلى توثيق هذه الأهازيج، وضمِّها في أرشيفٍ متكاملٍ، للحفاظ على التراث الموسيقي والفني بشتى أنواعه، وذلك في إطار تأكيدِها على مدى ارتباط الفن الموسيقي والثقافة بالمجتمع وأفراده.

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