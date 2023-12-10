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أدمغة صغيرة بمثابة عيون متقدمة

12/10/2023 2:31:26 PM
(MENAFN- Al Watan) استطاع علماء تطوير أدمغة بدائية في المختبر أنتجت في النهاية أعينا بدائية عن طريق الخلايا الجذعية، وذلك في حدث علمي قد يقدم كنزا للبشرية. وأفاد علماء وباحثون، في ورقة بحثية جديدة رائعة نُشرت على موقع ((ساينس أليرت))، بأن ((الأدمغة)) الصغيرة التي تمت تنميتها في المختبر عن طريق الخلايا الجذعية طورت تلقائيا هياكل بدائية للعين، في حدث هو الأول من نوعه.
وبحسب مجلة ((ساينس أليرت)) العلمية، التي سلطت الضوء على هذا الإنجاز العلمي الكبير، فقد استطاع العلماء زراعة عضيات من الدماغ أخذت من الإنسان في أطباق المختبر، وأنتجت في النهاية عينين بصريتين متناظرتين. ووفقا للمجلة، تشبه العين البدائية التي ظهرت العين البشرية الموجودة في الأجنة البشرية خلال مراحل الحمل، وستساعد هذه النتيجة المذهلة في فهم عملية تمايز العين وتطورها بشكل أفضل وأعمق، بالإضافة إيجاد الكثير من الحلول لأمراض العين الشائعة.
وقال عالم الأعصاب جاي جوبالاكريشنان، من مستشفى ((دوسيلدورف)) الجامعي في ألمانيا: ((هذا العمل يسلط الضوء على القدرة الرائعة لعضويات الدماغ على توليد بنى حسية بدائية حساسة للضوء تأوي أنواعا من الخلايا مشابهة لتلك الموجودة في الجسم)).

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