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Beeper Mini يتيح Imessage

12/10/2023 2:31:26 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد أسابيع قليلة من فشل محاولة تطبيقي ((نوثينج شاتس)) و((صن بيرد)) في توفير خدمة المحادثة الفورية iMessage، التي تستخدم فقط مع أجهزة آبل، لمستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد بسبب المخاوف من انتهاك الخصوصية، أعلن تطبيق Beeper Mini توفير إمكانية استخدام iMessage لأجهزة أندرويد.
وأشار موقع ((سي نت دوت كوم))، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن Beeper Mini هو خليفة التطبيق الأصلي Beeper، الذي يحمل حاليا اسم ((بييبر كلاود))، ويتصل مباشرة بشبكة iMessage دون أن يحتاج إلى اتصال دائم بأجهزة آبل ماك ميني، كما كان الحال في تطبيقي صن بيرد أو بييبر الأصلي. لذلك لا يحتاج التطبيق إلى معرف هوية آبل (آبل آي. دي.)، على الرغم من أن وجود هذا المعرف سيسمح للمستخدم بالوصول إلى خدمة iMessage عبر Beeper Mini، وأجهزة آبل مثل ماك وآيباد.
وأوضح تطبيق بييبر أنه يدعم الكثير من الخصاص الرئيسية في iMessage باستخدام أساليب عدة، بما في ذلك التشفير الكامل للرسائل ومؤشرات الكتابة والرد على المشاركات والمحادثة الجماعية. وقد تم تطوير بييبر بشكل مستقل عن آبل، ومن غير المحتمل أن يوفر بشكل مستمر كل الخصائص التي توفرها آبل لمستخدمي iMessage على الهواتف الذكية آيفون، وغيرها من الأجهزة التي تنتجها الشركة الأمريكية العملاقة.

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