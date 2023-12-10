Beeper Mini يتيح Imessage

(MENAFN
- Al Watan) بعد أسابيع قليلة من فشل محاولة تطبيقي ((نوثينج شاتس)) و((صن بيرد)) في توفير خدمة المحادثة الفورية iMessage، التي تستخدم فقط مع أجهزة آبل، لمستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد بسبب المخاوف من انتهاك الخصوصية، أعلن تطبيق Beeper Mini توفير إمكانية استخدام iMessage لأجهزة أندرويد.
وأشار موقع ((سي نت دوت كوم))، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن Beeper Mini هو خليفة التطبيق الأصلي Beeper، الذي يحمل حاليا اسم ((بييبر كلاود))، ويتصل مباشرة بشبكة iMessage دون أن يحتاج إلى اتصال دائم بأجهزة آبل ماك ميني، كما كان الحال في تطبيقي صن بيرد أو بييبر الأصلي. لذلك لا يحتاج التطبيق إلى معرف هوية آبل (آبل آي. دي.)، على الرغم من أن وجود هذا المعرف سيسمح للمستخدم بالوصول إلى خدمة iMessage عبر Beeper Mini، وأجهزة آبل مثل ماك وآيباد.
وأوضح تطبيق بييبر أنه يدعم الكثير من الخصاص الرئيسية في iMessage باستخدام أساليب عدة، بما في ذلك التشفير الكامل للرسائل ومؤشرات الكتابة والرد على المشاركات والمحادثة الجماعية. وقد تم تطوير بييبر بشكل مستقل عن آبل، ومن غير المحتمل أن يوفر بشكل مستمر كل الخصائص التي توفرها آبل لمستخدمي iMessage على الهواتف الذكية آيفون، وغيرها من الأجهزة التي تنتجها الشركة الأمريكية العملاقة.
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