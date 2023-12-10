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الأمن البيئي توضح عقوبة صيد الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض - جريدة الوطن السعودية

12/10/2023 2:31:12 PM
(MENAFN- Al Watan) شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، التي تجرّم الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها، حيث إن عقوبة المخالف غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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