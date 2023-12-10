هل يجب خلع الحذاء عند الباب؟

(MENAFN
- Al Watan) البكتيريا ليست هي الخطر الوحيد الذي قد تجلبه الأحذية المتسخة إلى المنزل. فبحسب أستاذة الدراسات البيئية بجامعة كولورادو، جيل ليت، هناك عدة محاذير:
- أظهرت الدراسات أنه في المناطق الحضرية، حيث توجد منازل قديمة، يمكن دخول غبار الرصاص إلى المنزل بعد أن يعلق على سطح الأحذية.
- كشفت دراسات أخرى أن الأحذية قد تكون مصدرا لجلب بقايا المبيدات الحشرية من الحدائق والمتنزهات إلى داخل المنزل.
- المعادن الثقيلة مثل الرصاص والنحاس والزنك تتخلل تربة الحدائق والشوارع الحضرية بسبب عقود من الملوثات، بينما يمكن أن تكون مستويات المبيدات الحشرية مرتفعة في المناطق الزراعية الريفية.
- يقول الخبراء إن المنازل التي بنيت قبل 1978 من المرجح أن تحتوي على طلاء يحتوي على الرصاص، الذي يمكن أن يتشقق ويتقشر ويتحلل إلى غبار خطير.
- لا يوجد مستوى آمن للرصاص في أي عمر، لكن الأطفال معرضون بشكل خاص للتأثيرات السامة للمعادن الثقيلة والمبيدات الحشرية بسبب صغر حجمهم وقربهم من الملوثات.
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