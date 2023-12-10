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هل يجب خلع الحذاء عند الباب؟

12/10/2023 2:27:58 PM
(MENAFN- Al Watan) البكتيريا ليست هي الخطر الوحيد الذي قد تجلبه الأحذية المتسخة إلى المنزل. فبحسب أستاذة الدراسات البيئية بجامعة كولورادو، جيل ليت، هناك عدة محاذير:
- أظهرت الدراسات أنه في المناطق الحضرية، حيث توجد منازل قديمة، يمكن دخول غبار الرصاص إلى المنزل بعد أن يعلق على سطح الأحذية.
- كشفت دراسات أخرى أن الأحذية قد تكون مصدرا لجلب بقايا المبيدات الحشرية من الحدائق والمتنزهات إلى داخل المنزل.
- المعادن الثقيلة مثل الرصاص والنحاس والزنك تتخلل تربة الحدائق والشوارع الحضرية بسبب عقود من الملوثات، بينما يمكن أن تكون مستويات المبيدات الحشرية مرتفعة في المناطق الزراعية الريفية.
- يقول الخبراء إن المنازل التي بنيت قبل 1978 من المرجح أن تحتوي على طلاء يحتوي على الرصاص، الذي يمكن أن يتشقق ويتقشر ويتحلل إلى غبار خطير.
- لا يوجد مستوى آمن للرصاص في أي عمر، لكن الأطفال معرضون بشكل خاص للتأثيرات السامة للمعادن الثقيلة والمبيدات الحشرية بسبب صغر حجمهم وقربهم من الملوثات.

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