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الشقيق والحريضة تتنافسان على جذب متنزهي الشتاء

12/10/2023 2:27:58 PM

(MENAFN- Al Watan) تتنافس واجهتي الشقيق والحريضة على استقطاب الزوار والمتنزهين خلال موسم الشتاء خاصة القادمين من منطقة عسير، إذ جذبت الأجواء المعتدلة أعداد كبيرة من الزوار والسياح من شاطئ الشقيق وإلى حدود مركز الحريضة.
شواطئ رملية
يقول المواطن علي الأحمري: تجذبنا أجواء شاطئ الشقيق خصوصًا بعد هطول الأمطار التي زادت من روعة الأجواء، والأطفال مستمتعين مع أسرهم بالنزول للبحر والسباحة، وكذلك الجلوس على الشواطئ الرملية فضلًا عن التجهيزات في الفترة المسائية وإعداد وجبة العشاء، وأشار إلى أن الخدمات البلدية متوفرة ومتنوعة مما كان له أكبر الأثر في الإقبال الكبير على الشقيق.
تنظيم ومتابعة
يرى أحمد عسيري أن التنظيم وتواجد رجال الأمن أسهما في سهولة الوصول إلى كل من الشقيق والحريضة، وتنظيم الأعداد الكبيرة من المتنزهين على شاطئ الشقيق وحتى الوصول إلى الحريضة رغم الزحام الشديد للمركبات والزوار للاستمتاع بأجواء تهامة الدافئة.

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