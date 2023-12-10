رائحة الفضاء كاللحم المحروق

(MENAFN
- Al Watan) في أثناء وجودهم في المدار، يحمي رواد الفضاء أنفسهم داخل المركبات والبدلات والمحطات الفضائية، ((لأن التعرض المباشر سيقتلهم بالطبع)).
لهذا، لم يشم أحد رائحة الفضاء بشكل مباشر. ومع ذلك، بعد عودتهم إلى الأرض، غالبا ما يصف رواد الفضاء روائح غير متوقعة تشبه رائحة شريحة اللحم المحروقة، والبارود المستهلك.
ويشم رواد الفضاء بانتظام نفحة من رائحة فريدة عند إزالة خوذاتهم، ويلاحظ مواطنوهم أيضا هذه الرائحة تنبعث عند فتح أبواب غرفة معادلة الضغط.
وقال رائد فضاء ناسا دومينيك أنتونيلي بعد ((السير في الفضاء)) في 2009: ((للفضاء بالتأكيد رائحة مختلفة عن أي شيء آخر)).
وبشكل عام، غالبا ما يقارن رواد الفضاء رائحة الفضاء بروائح ((المعادن الساخنة، واللحوم المحروقة، والكعك المحروق، والبارود المستنفد، ولحام المعادن، وكذلك رائحة الأوزون)).
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