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رائحة الفضاء كاللحم المحروق

12/10/2023 2:27:58 PM
(MENAFN- Al Watan) في أثناء وجودهم في المدار، يحمي رواد الفضاء أنفسهم داخل المركبات والبدلات والمحطات الفضائية، ((لأن التعرض المباشر سيقتلهم بالطبع)).
لهذا، لم يشم أحد رائحة الفضاء بشكل مباشر. ومع ذلك، بعد عودتهم إلى الأرض، غالبا ما يصف رواد الفضاء روائح غير متوقعة تشبه رائحة شريحة اللحم المحروقة، والبارود المستهلك.
ويشم رواد الفضاء بانتظام نفحة من رائحة فريدة عند إزالة خوذاتهم، ويلاحظ مواطنوهم أيضا هذه الرائحة تنبعث عند فتح أبواب غرفة معادلة الضغط.
وقال رائد فضاء ناسا دومينيك أنتونيلي بعد ((السير في الفضاء)) في 2009: ((للفضاء بالتأكيد رائحة مختلفة عن أي شيء آخر)).
وبشكل عام، غالبا ما يقارن رواد الفضاء رائحة الفضاء بروائح ((المعادن الساخنة، واللحوم المحروقة، والكعك المحروق، والبارود المستنفد، ولحام المعادن، وكذلك رائحة الأوزون)).

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