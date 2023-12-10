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زيادة تأثير أشباه الموصلات

12/10/2023 2:27:58 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف علماء روس من معهد البحث العلمي للفيزياء والتكنولوجيا تأثيرا غير معروف سابقا، يتمثل في زيادة تركيز حاملات الشحنة في أشباه الموصلات خلال دراسة أكسيد الغاليوم.
ووفقا للمؤلفين، فإن الاكتشاف الجديد مهم لإنشاء الجيل القادم من أجهزة إلكترونيات الطاقة وغيرها في مجالات التكنولوجيا. وقد تم نشر نتائج العمل العلمي في مجلة ((أبلييد فيزيكس ليتيرس))
واكتشف الباحثون أنه في أثناء المعالجة الحرارية لبلورة أكسيد الغاليوم، التي أضيفت إليها ذرات السيليكون من خلال زرع الأيونات، حدثت زيادة كبيرة بشكل غير طبيعي في عدد الإلكترونات، وهو ما يتجاوز عدد ذرات السيليكون.

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