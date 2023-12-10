زيادة تأثير أشباه الموصلات

(MENAFN
- Al Watan) اكتشف علماء روس من معهد البحث العلمي للفيزياء والتكنولوجيا تأثيرا غير معروف سابقا، يتمثل في زيادة تركيز حاملات الشحنة في أشباه الموصلات خلال دراسة أكسيد الغاليوم.
ووفقا للمؤلفين، فإن الاكتشاف الجديد مهم لإنشاء الجيل القادم من أجهزة إلكترونيات الطاقة وغيرها في مجالات التكنولوجيا. وقد تم نشر نتائج العمل العلمي في مجلة ((أبلييد فيزيكس ليتيرس))
واكتشف الباحثون أنه في أثناء المعالجة الحرارية لبلورة أكسيد الغاليوم، التي أضيفت إليها ذرات السيليكون من خلال زرع الأيونات، حدثت زيادة كبيرة بشكل غير طبيعي في عدد الإلكترونات، وهو ما يتجاوز عدد ذرات السيليكون.
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