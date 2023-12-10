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زيارة المتاحف تفيد الصحة

12/10/2023 2:27:57 PM
(MENAFN- Al Watan) طرحت فرضية من جمعية الأطباء الناطقين بالفرنسية في كندا عام 2018، عندما أطلقت برنامج الوصفات المتحفية، بالشراكة مع متحف مونتريال للفنون الجميلة.
ومكّن المشروع، الذي اكتمل الآن، آلاف المرضى من الحصول على وصفة طبية لزيارة المتحف، إما بمفردهم أو برفقة، كان الهدف من الوصفة الطبية هو تعزيز تعافي ورفاهية المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة (ارتفاع ضغط الدم والسكري) أو الحالات العصبية أو الاضطرابات المعرفية أو مشاكل الصحة العقلية، وترك قرار كتابة الوصفة الطبية لتقدير الطبيب.
وبعد مرور 5 سنوات، ألهمت هذه المبادرة الرائدة مشاريع مبتكرة أخرى. لذلك، فإننا نشهد الآن عددًا متزايدًا من أنشطة الصحة والعافية في المتاحف والتي تتراوح من اليوغا في المتاحف إلى التأملات الموجهة مع الأعمال الفنية، فضلاً عن ممارسة التأمل البطيء أو ((النظر البطيء)). ليس هناك نقص في الإمكانيات، وكلها تساعد على تعزيز نفس الفكرة، وهي أن الفن مفيد.
في عام 2019، نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرًا موسعًا يجمع الأدلة حول دور الفنون والأنشطة الثقافية في تعزيز الصحة والرفاهية، حاول مؤلفو هذا التقرير الابتعاد عن الادعاء الكاسح بأن فوائد الفن يمكن أن تشكل حلاً عالميًا للمشاكل الصحية، مثل نوع من العلاج المنزلي.
بدلاً من ذلك، فإنهم يشجعون مقاربات جديدة أكثر دقة وصرامة للنظر في السؤال، بناءً على ملاحظة الاستجابات النفسية والفسيولوجية والسلوكية الناجمة عن مكونات محددة معينة من النشاط الفني.
أجريت أبحاث في إنجلترا على عينات من عدة آلاف من الأفراد الذين تم رصد مؤشراتهم الصحية على المدى الطويل، وطُلب منهم لمدة 10 سنوات الإبلاغ عن عاداتهم فيما يتعلق بالأنشطة الثقافية والفنية.

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