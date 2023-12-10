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ثاني أصغر مشاركة بمعرض الكتاب تسجل حضورها

12/10/2023 2:27:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أبدى زوار معرض جدة للكتاب انبهارهم من التنظيم الذي شهده المعرض وترتيب الأجنحة المختلفة، وفي مركز الأدب العربي وقفت ثاني أصغر مشاركة، نجاح سلامة كاتبة أردنية بمركز الأدب العربي، حيث أوضحت أن هذه المشاركة الأولى لها، إذ بدأت رحلتها في البحث عن طريق لطباعة الكتب وتوزيعها، ولم تكن لديها الخبرة في ذلك، وأكدت أنها لقيت اهتماما واسعا من المركز بعد أن عرضت عليهم رغبتها في طباعة كتابها، وقامت بإصدار كتابيها قبل 6 أشهر ((أنتريستا)) والآخر ((دمو)).
عالم الفانتزي
يتناول كتاب أنتريستا فتاة تقوم برحلة لعالم الفانتزي، ولا بد أن تنجز مهمة معينة حتى تعود سالمة، والمهمة تتمثل في محاربة شعب ظالم، وتقول عن رواياتها ((لقيت صدى واسعا من أفراد المجتمع خاصة رواية ((دمو)) أما أنتريستا فلقيت على برنامج التواصل الاجتماعي 7 ملايين مشاهدة، وأشادت بمعرض الكتاب لهذا العام من حيث التنظيم وعدد القراء ونسبة مبيعات كتابيها بلغت بالألف، وعن الفئة العمرية المستهدفة الفئة الشبابية، من جهة أخرى زار المعرض عدد من المثقفين والأدباء والشعراء والمهتمين بالأدب العربي.
أمسية شعرية
أكد زائر، فهد الغامدي، أن من أجمل الليالي بمعرض الكتاب كانت يوم الجمعة مساءً، وهي حضور الشاعر عبدالعزيز خوجة وزير الثقافة سابقا، مشيرا إلى أن الزائرين للمعرض استمتعوا بالأمسية الشعرية، ومن بين القصائد التي قيلت من قبل الشاعر ((سبحان من خلق))، تلاها عدد من القصائد الغزلية الأخرى، منها ((أنت الحقيقة، الحلم، عزف منفرد، أقرئك السلام، الموعد الأول، جذب، أحلى النساء، رحلة المنتهى، فك الإسار، ولقاء الساعتين))، مختتمًا الأمسية بقصيدة ((هذه أرضي)).
وأشار زائر بمعرض الكتاب عبدالعزيز القحطاني إلى أنه يحرص في كل دورة لمعرض الكتاب على الحضور، مشيرا إلى أن معرض جدة هذا العام اختلف تماما عن باقي النسخ السابقة؛ حيث هناك تنظيم في الأجنحة التي تعرض الكتب المختلفة، إلى جانب سهولة الوصول لدور النشر المشاركة، وما يميز المعرض مبادرة عام الشعر العربي، حيث شهدت فعاليات عدة منها قال الشاعر وقصائد مسموعة فهي معروفة بنشطها وبرامجها المتنوعة.
- 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية موزعة على 400 جناح
- توفر للقراء مئات الآلاف من عناوين الكتب المختلفة
- يستمر المعرض في استقبال زواره حتى 16 ديسمبر الجاري

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