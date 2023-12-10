ثاني أصغر مشاركة بمعرض الكتاب تسجل حضورها

(MENAFN
- Al Watan) أبدى زوار معرض جدة للكتاب انبهارهم من التنظيم الذي شهده المعرض وترتيب الأجنحة المختلفة، وفي مركز الأدب العربي وقفت ثاني أصغر مشاركة، نجاح سلامة كاتبة أردنية بمركز الأدب العربي، حيث أوضحت أن هذه المشاركة الأولى لها، إذ بدأت رحلتها في البحث عن طريق لطباعة الكتب وتوزيعها، ولم تكن لديها الخبرة في ذلك، وأكدت أنها لقيت اهتماما واسعا من المركز بعد أن عرضت عليهم رغبتها في طباعة كتابها، وقامت بإصدار كتابيها قبل 6 أشهر ((أنتريستا)) والآخر ((دمو)).
عالم الفانتزي
يتناول كتاب أنتريستا فتاة تقوم برحلة لعالم الفانتزي، ولا بد أن تنجز مهمة معينة حتى تعود سالمة، والمهمة تتمثل في محاربة شعب ظالم، وتقول عن رواياتها ((لقيت صدى واسعا من أفراد المجتمع خاصة رواية ((دمو)) أما أنتريستا فلقيت على برنامج التواصل الاجتماعي 7 ملايين مشاهدة، وأشادت بمعرض الكتاب لهذا العام من حيث التنظيم وعدد القراء ونسبة مبيعات كتابيها بلغت بالألف، وعن الفئة العمرية المستهدفة الفئة الشبابية، من جهة أخرى زار المعرض عدد من المثقفين والأدباء والشعراء والمهتمين بالأدب العربي.
أمسية شعرية
أكد زائر، فهد الغامدي، أن من أجمل الليالي بمعرض الكتاب كانت يوم الجمعة مساءً، وهي حضور الشاعر عبدالعزيز خوجة وزير الثقافة سابقا، مشيرا إلى أن الزائرين للمعرض استمتعوا بالأمسية الشعرية، ومن بين القصائد التي قيلت من قبل الشاعر ((سبحان من خلق))، تلاها عدد من القصائد الغزلية الأخرى، منها ((أنت الحقيقة، الحلم، عزف منفرد، أقرئك السلام، الموعد الأول، جذب، أحلى النساء، رحلة المنتهى، فك الإسار، ولقاء الساعتين))، مختتمًا الأمسية بقصيدة ((هذه أرضي)).
وأشار زائر بمعرض الكتاب عبدالعزيز القحطاني إلى أنه يحرص في كل دورة لمعرض الكتاب على الحضور، مشيرا إلى أن معرض جدة هذا العام اختلف تماما عن باقي النسخ السابقة؛ حيث هناك تنظيم في الأجنحة التي تعرض الكتب المختلفة، إلى جانب سهولة الوصول لدور النشر المشاركة، وما يميز المعرض مبادرة عام الشعر العربي، حيث شهدت فعاليات عدة منها قال الشاعر وقصائد مسموعة فهي معروفة بنشطها وبرامجها المتنوعة.
- 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية موزعة على 400 جناح
- توفر للقراء مئات الآلاف من عناوين الكتب المختلفة
- يستمر المعرض في استقبال زواره حتى 16 ديسمبر الجاري
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