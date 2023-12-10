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الغزواني أول جامعية تمتلك متحفا مرخصا بجازان

12/10/2023 2:27:57 PM
(MENAFN- Al Watan) نورة الغزواني طالبة جامعية وأم لأربعة أولاد، وفنانة تشكيلية، وأول امرأة -وبعد كفاح وعزيمة وتنقلها بين المعارض بأدواتها الأثرية- حققت هدفها بإنشاء أول متحف رسمي ومرخص من هيئة المتاحف على مستوى منطقة جازان، والذي افتتحه محافظ العيدابي في وقت سابق، ويضم 11 ركنا، ومقتنياته الأثرية يصل عمر بعضها إلى 300 عام، واستقبل أكثر من 500 زائر، منذ افتتاحه من داخل وخارج المملكة وإلى الآن.
قامت ((الوطن)) بزيارة ميدانية إلى محافظة العيدابي ولقاء مالكة متحف بلغازي التراثي ووقفت على أركانه ومقتنياته الأثرية والتراثية القديمة.
طموح وشغف
أوضحت نورة الغزواني مؤسسة ومالكة متحف بلغازي أنها تدرس في جامعة جازان قسم الشريعة والقانون وأم لأربعة أولاد وفنانة تشكيلية ولديها طموح وشغف لاقتناء وجمع الأدوات التراثية والأثرية منذ زمن، ((قمت بإنشاء متحف في قريتي وخصصت له جزءًا من منزلي، وبجهودي الذاتية وبمساعدة أسرتي، وكانت البداية شاقة، وأخذت وقتا طويلا من الشتات والجمع لهذه القطع الأثرية والتنقل بها في المعارض التي تقام في المنطقة، وهذا ما ساهم في نجاح المتحف في استقطاب عدد من الزوار لمشاهدة هذا الإرث الذي استهدفنا به الأجيال الحالية)) معتبرةً أنه يجب أن تشاهد هذه الأجيال تلك الأدوات باعتبارها عيناً على السنوات الماضية وتحكي عن طبيعة حياة الناس الأولين.
مرخص ورسمي
قالت إنه يعتبر أول متحف على مستوى منطقة جازان مرخص ورسمي لدى هيئة المتاحف، ذو هوية بصرية بعدد من الأركان، وصالة للعرض، واستقبال الزوار، وقسم آخر يحاكي مدرسة الجربة الابتدائية التي تأسست عام 1413، وأقفل من زمان، وكنت إحدى الطالبات اللاتي درسن فيها قديماً، أحببت أن يكون لها ذكرى وركن خاص، وقسم يحاكي ماضي قرى بلغازي الجميل، ويحتوي على أدوات تُراثية قديمة حصلت عليها من والدي، والبعض منها قمت بشرائه، وبعض الأدوات إهداء من متاحف أُخرى، ولدينا خلية نحل مصنوعة من الخشب عُمرها تقريباً ثلاث مائة عام.
الأسلحة والبنادق
تقول خصصنا قسما للأسلحة والبنادق والسكاكين والجنابي والسيوف القديمة، بعضها استخدم في الحروب، وأيضا للمطاحن والجلود و العملات الورقية والمعدنية الأثرية، والمطبوعات وصور الملوك والقادة، ومنها صور خاصة بأولادي مع أمير منطقة جازان، وعليها شعار صحيفتكم الوطن، التقطت في إحدى المناسبات بالمنطقة، وصور فوز المنتخب السعودي بكأس آسيا 84، وصور رحلة الأمير سلطان بن سلمان إلى الفضاء، وأيضا فوز المنتخب السعودي للناشئين بكأس العالم 89، ولدينا ركن خاص للملابس القديمة والزي الجبلي النسائي والرجالي والأجهزة والأدوات الزراعية، وقسم آخر للفن التشكيلي في المتحف، ويضم عدة رسومات منها ما قمت برسمها بنفسي وأخرى بمساعدة فنانين آخرين.

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