الغزواني أول جامعية تمتلك متحفا مرخصا بجازان

(MENAFN
- Al Watan) نورة الغزواني طالبة جامعية وأم لأربعة أولاد، وفنانة تشكيلية، وأول امرأة -وبعد كفاح وعزيمة وتنقلها بين المعارض بأدواتها الأثرية- حققت هدفها بإنشاء أول متحف رسمي ومرخص من هيئة المتاحف على مستوى منطقة جازان، والذي افتتحه محافظ العيدابي في وقت سابق، ويضم 11 ركنا، ومقتنياته الأثرية يصل عمر بعضها إلى 300 عام، واستقبل أكثر من 500 زائر، منذ افتتاحه من داخل وخارج المملكة وإلى الآن.
قامت ((الوطن)) بزيارة ميدانية إلى محافظة العيدابي ولقاء مالكة متحف بلغازي التراثي ووقفت على أركانه ومقتنياته الأثرية والتراثية القديمة.
طموح وشغف
أوضحت نورة الغزواني مؤسسة ومالكة متحف بلغازي أنها تدرس في جامعة جازان قسم الشريعة والقانون وأم لأربعة أولاد وفنانة تشكيلية ولديها طموح وشغف لاقتناء وجمع الأدوات التراثية والأثرية منذ زمن، ((قمت بإنشاء متحف في قريتي وخصصت له جزءًا من منزلي، وبجهودي الذاتية وبمساعدة أسرتي، وكانت البداية شاقة، وأخذت وقتا طويلا من الشتات والجمع لهذه القطع الأثرية والتنقل بها في المعارض التي تقام في المنطقة، وهذا ما ساهم في نجاح المتحف في استقطاب عدد من الزوار لمشاهدة هذا الإرث الذي استهدفنا به الأجيال الحالية)) معتبرةً أنه يجب أن تشاهد هذه الأجيال تلك الأدوات باعتبارها عيناً على السنوات الماضية وتحكي عن طبيعة حياة الناس الأولين.
مرخص ورسمي
قالت إنه يعتبر أول متحف على مستوى منطقة جازان مرخص ورسمي لدى هيئة المتاحف، ذو هوية بصرية بعدد من الأركان، وصالة للعرض، واستقبال الزوار، وقسم آخر يحاكي مدرسة الجربة الابتدائية التي تأسست عام 1413، وأقفل من زمان، وكنت إحدى الطالبات اللاتي درسن فيها قديماً، أحببت أن يكون لها ذكرى وركن خاص، وقسم يحاكي ماضي قرى بلغازي الجميل، ويحتوي على أدوات تُراثية قديمة حصلت عليها من والدي، والبعض منها قمت بشرائه، وبعض الأدوات إهداء من متاحف أُخرى، ولدينا خلية نحل مصنوعة من الخشب عُمرها تقريباً ثلاث مائة عام.
الأسلحة والبنادق
تقول خصصنا قسما للأسلحة والبنادق والسكاكين والجنابي والسيوف القديمة، بعضها استخدم في الحروب، وأيضا للمطاحن والجلود و العملات الورقية والمعدنية الأثرية، والمطبوعات وصور الملوك والقادة، ومنها صور خاصة بأولادي مع أمير منطقة جازان، وعليها شعار صحيفتكم الوطن، التقطت في إحدى المناسبات بالمنطقة، وصور فوز المنتخب السعودي بكأس آسيا 84، وصور رحلة الأمير سلطان بن سلمان إلى الفضاء، وأيضا فوز المنتخب السعودي للناشئين بكأس العالم 89، ولدينا ركن خاص للملابس القديمة والزي الجبلي النسائي والرجالي والأجهزة والأدوات الزراعية، وقسم آخر للفن التشكيلي في المتحف، ويضم عدة رسومات منها ما قمت برسمها بنفسي وأخرى بمساعدة فنانين آخرين.
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