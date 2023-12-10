2.7 % نموا بالإنفاق الاستهلاكي

(MENAFN
- Al Watan) ارتفع إجمالي الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الثالث للعام الحالي مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي بنسبة 2.7% مرتفعا من 440.1 مليار ريال إلى 452.1 مليار ريال حسب قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وجاء الارتفاع مدفوعا بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص، والذي ارتفع بنسبة 4.9% مرتفعا من 279.5 مليار ريال إلى 293.1 مليار ريال، في حين انخفض الإنفاق الاستهلاكي الحكومي بنسبة 1% وذلك بعد أن انخفض الإنفاق من 160.5 مليار ريال إلى 158.9 مليار ريال.
وأظهرت البيانات انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي على المستوى السنوي بنسبة 3.6% بسبب انخفاض الصادرات متأثرة بأنخفاض أسعار النفط، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الربعي على المستوى السنوي من 754.9 مليار ريال إلى 727.5 مليار ريال. تكوين رأس المال
ارتفع تكوين رأس المال الإجمالي 14.3% مرتفعا من 165.6 مليار ريال إلى 189.3 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 3% منخفضا من 206 مليارات ريال إلى 199.8 مليار ريال، حيث انخفض الحكومي بنسبة 23.4% منخفضا من 36.7 مليار ريال إلى 28.1، وارتفع غير الحكومي بنسبة 1.4% مرتفعا من 169.3 مليار ريال إلى 171.7 مليار ريال، وانخفض التغيير في المخزون بنسبة 74% منخفضا من 40.4 مليار ريال إلى 10.5 مليارات ريال. ارتفاع الطلب
وأظهرت البيانات ارتفاعا في الطلب المحلي النهائي بنسبة 5.9% مرتفعا من 605.7 مليارات ريال إلى 641.5 مليار ريال، وانخفض صافي الصادرات بنسبة 42.4% منخفضا من 149.2 مليار ريال إلى 86 مليار ريال، كما انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 13.3% منخفضة من 324.1 مليار ريال إلى 281 مليار ريال، وارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 11.5%، مرتفعة من 147.9 مليار ريال إلى 195 مليار ريال.
asf: الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالتعديلات الموسمية حسب مكونات الإنفاق خلال الربع الثالث ((بالمليون ريال)):
إجمالي الإنفاق الاستهلاكي النهائي= 2.7%
الربع الثالث 2022= 440.112
الربع الثالث 2023= 452.142
الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي= -1%
الربع الثالث 2022= 160.536
الربع الثالث 2023= 158.946
الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص= 4.9%
الربع الثالث 2022= 279.576
الربع الثالث 2023= 293.196
تكوين رأس المال الإجمالي = 14.3%
الربع الثالث 2022= 165.628
الربع الثالث 2023= 189.385
إجمالي تكوين رأس المال الثابت = -3%
الربع الثالث 2022= 206.039
الربع الثالث 2023= 199.894
حكومي= -23.4%
الربع الثالث 2022= 36.717
الربع الثالث 2023= 28.135
غير حكومي= 1.4%
الربع الثالث 2022= 169.322
الربع الثالث 2023= 171.759
التغير في المخزون= -74%
الربع الثالث 2022= -40.411
الربع الثالث 2023= -10.509
الطلب المحلي النهائي= 5.9%
الربع الثالث 2022= 605.739
الربع الثالث 2023= 641.527
صافي الصادرات= -42.4%
الربع الثالث 2022= 149.219
الربع الثالث 2023= 86.015
صادرات السلع والخدمات= -13.3%
الربع الثالث 2022= 324.148
الربع الثالث 2023= 281.078
واردات السلع والخدمات= 11.5%
الربع الثالث 2022= 174.928
الربع الثالث 2023= 195.063
الناتج المحلي الإجمالي = -3.6%
الربع الثالث 2022= 754.958
الربع الثالث 2023= 727.542
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