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2.7 % نموا بالإنفاق الاستهلاكي

12/10/2023 2:27:57 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفع إجمالي الإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الثالث للعام الحالي مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي بنسبة 2.7% مرتفعا من 440.1 مليار ريال إلى 452.1 مليار ريال حسب قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وجاء الارتفاع مدفوعا بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص، والذي ارتفع بنسبة 4.9% مرتفعا من 279.5 مليار ريال إلى 293.1 مليار ريال، في حين انخفض الإنفاق الاستهلاكي الحكومي بنسبة 1% وذلك بعد أن انخفض الإنفاق من 160.5 مليار ريال إلى 158.9 مليار ريال.
وأظهرت البيانات انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي على المستوى السنوي بنسبة 3.6% بسبب انخفاض الصادرات متأثرة بأنخفاض أسعار النفط، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الربعي على المستوى السنوي من 754.9 مليار ريال إلى 727.5 مليار ريال.
تكوين رأس المال
ارتفع تكوين رأس المال الإجمالي 14.3% مرتفعا من 165.6 مليار ريال إلى 189.3 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 3% منخفضا من 206 مليارات ريال إلى 199.8 مليار ريال، حيث انخفض الحكومي بنسبة 23.4% منخفضا من 36.7 مليار ريال إلى 28.1، وارتفع غير الحكومي بنسبة 1.4% مرتفعا من 169.3 مليار ريال إلى 171.7 مليار ريال، وانخفض التغيير في المخزون بنسبة 74% منخفضا من 40.4 مليار ريال إلى 10.5 مليارات ريال.
ارتفاع الطلب
وأظهرت البيانات ارتفاعا في الطلب المحلي النهائي بنسبة 5.9% مرتفعا من 605.7 مليارات ريال إلى 641.5 مليار ريال، وانخفض صافي الصادرات بنسبة 42.4% منخفضا من 149.2 مليار ريال إلى 86 مليار ريال، كما انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 13.3% منخفضة من 324.1 مليار ريال إلى 281 مليار ريال، وارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 11.5%، مرتفعة من 147.9 مليار ريال إلى 195 مليار ريال.
asf:
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالتعديلات الموسمية حسب مكونات الإنفاق خلال الربع الثالث ((بالمليون ريال)):
إجمالي الإنفاق الاستهلاكي النهائي= 2.7%
الربع الثالث 2022= 440.112
الربع الثالث 2023= 452.142
الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي= -1%
الربع الثالث 2022= 160.536
الربع الثالث 2023= 158.946
الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص= 4.9%
الربع الثالث 2022= 279.576
الربع الثالث 2023= 293.196
تكوين رأس المال الإجمالي = 14.3%
الربع الثالث 2022= 165.628
الربع الثالث 2023= 189.385
إجمالي تكوين رأس المال الثابت = -3%
الربع الثالث 2022= 206.039
الربع الثالث 2023= 199.894
حكومي= -23.4%
الربع الثالث 2022= 36.717
الربع الثالث 2023= 28.135
غير حكومي= 1.4%
الربع الثالث 2022= 169.322
الربع الثالث 2023= 171.759
التغير في المخزون= -74%
الربع الثالث 2022= -40.411
الربع الثالث 2023= -10.509
الطلب المحلي النهائي= 5.9%
الربع الثالث 2022= 605.739
الربع الثالث 2023= 641.527
صافي الصادرات= -42.4%
الربع الثالث 2022= 149.219
الربع الثالث 2023= 86.015
صادرات السلع والخدمات= -13.3%
الربع الثالث 2022= 324.148
الربع الثالث 2023= 281.078
واردات السلع والخدمات= 11.5%
الربع الثالث 2022= 174.928
الربع الثالث 2023= 195.063
الناتج المحلي الإجمالي = -3.6%
الربع الثالث 2022= 754.958
الربع الثالث 2023= 727.542

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