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بيع 1571 أرضا زراعية

12/10/2023 2:27:57 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد صفقات الأراضي الزراعية المباعة في المناطق 1571 أرضا زراعية بمبلغ 2.180.103.242 ريالا وعلى مساحة قدرت 219.089.383 م2 حسب ما أظهرته بيانات المؤشر العقاري لوزارة العدل خلال عام 2023، واحتلت منطقة الرياض حوالي نصف الصفقات العقارية وبنسبة 49% من الأراضي المباعة خلال العام.
المناطق الأعلى
بلغ عدد الأراضي الزراعية المباعة بمنطقة الرياض 764 أرضا زراعية، وبمبلغ 1.667.402.609 ريالات وبمساحة 105.915.577م2، تلتها منطقة حائل التي بلغ عدد الأراضي الزراعية المباعة فيها 221 أرضا زراعية وبمبلغ 42.262.339 ريالا وبمساحة 36.229.181م2، ثم المنطقة الشرقية وبلغ عدد الأراضي المباعة 119 أرض، وبمبلغ 180.229.560ريالا، وبمساحة 8.646.825 م2، ثم منطقة القصيم التي بلغ عدد الأراضي الزراعية المباعة فيها 116 أرضا، وبمبلغ 82.173.384 ريالا، وبمساحة 27.313.516 م2، ومنطقة الجوف وبلغ عدد الأراضي الزراعية المباعة 78 أرضا وبقيمة 23.114.367 ريالا وبمساحة 20.329.124 م2، ثم منطقة عسير التي بلغ عدد الأراضي المباعة فيها 65 أرضا، وبمبلغ 28.384.535 ريالا، وبمساحة 1.079.192 م2، ومنطقة جازان وبلغ عدد الأراضي المباعة 62 أرضا، وبمبلغ 38.740.845 ريالا، وبمساحة 631.506 م2، ثم منطقة تبوك، وبلغ عدد الأراضي الزراعية المباعة 41 أرضا وبقيمة 40.735.000 ريال، وبمساحة 15.037.219 م2.
أقل المناطق
وجاءت منطقة المدينة المنورة ضمن أقل المناطق في إعداد الأراضي المباعة، وبلغ عدد الأراضي المباعة فيها 37 أرضا، وبقيمة 30.814.375 ريالا، وبمساحة 2.111.220 م2، ومنطقة مكة المكرمة وبلغ عدد الأراضي المباعة 25 أرضا، وبقيمة 27.295.420 ريالا، وبمساحة 701.451م2، ومنطقة الباحة بلغ عدد الأراضي المباعة 25 أرضا وبقيمة 4.543.100 ريال، وبمساحة 257.115 م2، ثم منطقة نجران، وبلغ عدد الأراضي المباعة 16 أرضا وبقيمة 14.382.709 ريالا، وبمساحة 729.316م2، وأقلها منطقة الحدود الشمالية، وبلغ عدد الأراضي المباعة 2 أرض وبقيمة 25.000 ريال، وبمساحة 250.000م2.
asf:
عدد الأراضي الزراعية المباعة:
الرياض= 764
حائل =221
المنطقة الشرقية = 119
القصيم= 116
الجوف =
عسير = 65
جازان= 62
تبوك =41
المدينة المنورة =37
مكة المكرمة= 25
الباحة =25
نجران= 16
الحدود الشمالية= 2

MENAFN10122023000089011017ID1107566618

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