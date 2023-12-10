بيع 1571 أرضا زراعية

(MENAFN
- Al Watan) بلغ عدد صفقات الأراضي الزراعية المباعة في المناطق 1571 أرضا زراعية بمبلغ 2.180.103.242 ريالا وعلى مساحة قدرت 219.089.383 م2 حسب ما أظهرته بيانات المؤشر العقاري لوزارة العدل خلال عام 2023، واحتلت منطقة الرياض حوالي نصف الصفقات العقارية وبنسبة 49% من الأراضي المباعة خلال العام. المناطق الأعلى
بلغ عدد الأراضي الزراعية المباعة بمنطقة الرياض 764 أرضا زراعية، وبمبلغ 1.667.402.609 ريالات وبمساحة 105.915.577م2، تلتها منطقة حائل التي بلغ عدد الأراضي الزراعية المباعة فيها 221 أرضا زراعية وبمبلغ 42.262.339 ريالا وبمساحة 36.229.181م2، ثم المنطقة الشرقية وبلغ عدد الأراضي المباعة 119 أرض، وبمبلغ 180.229.560ريالا، وبمساحة 8.646.825 م2، ثم منطقة القصيم التي بلغ عدد الأراضي الزراعية المباعة فيها 116 أرضا، وبمبلغ 82.173.384 ريالا، وبمساحة 27.313.516 م2، ومنطقة الجوف وبلغ عدد الأراضي الزراعية المباعة 78 أرضا وبقيمة 23.114.367 ريالا وبمساحة 20.329.124 م2، ثم منطقة عسير التي بلغ عدد الأراضي المباعة فيها 65 أرضا، وبمبلغ 28.384.535 ريالا، وبمساحة 1.079.192 م2، ومنطقة جازان وبلغ عدد الأراضي المباعة 62 أرضا، وبمبلغ 38.740.845 ريالا، وبمساحة 631.506 م2، ثم منطقة تبوك، وبلغ عدد الأراضي الزراعية المباعة 41 أرضا وبقيمة 40.735.000 ريال، وبمساحة 15.037.219 م2. أقل المناطق
وجاءت منطقة المدينة المنورة ضمن أقل المناطق في إعداد الأراضي المباعة، وبلغ عدد الأراضي المباعة فيها 37 أرضا، وبقيمة 30.814.375 ريالا، وبمساحة 2.111.220 م2، ومنطقة مكة المكرمة وبلغ عدد الأراضي المباعة 25 أرضا، وبقيمة 27.295.420 ريالا، وبمساحة 701.451م2، ومنطقة الباحة بلغ عدد الأراضي المباعة 25 أرضا وبقيمة 4.543.100 ريال، وبمساحة 257.115 م2، ثم منطقة نجران، وبلغ عدد الأراضي المباعة 16 أرضا وبقيمة 14.382.709 ريالا، وبمساحة 729.316م2، وأقلها منطقة الحدود الشمالية، وبلغ عدد الأراضي المباعة 2 أرض وبقيمة 25.000 ريال، وبمساحة 250.000م2.
asf: عدد الأراضي الزراعية المباعة:
الرياض= 764
حائل =221
المنطقة الشرقية = 119
القصيم= 116
الجوف =
عسير = 65
جازان= 62
تبوك =41
المدينة المنورة =37
مكة المكرمة= 25
الباحة =25
نجران= 16
الحدود الشمالية= 2
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