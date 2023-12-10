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الأسهم ترتفع 71 نقطة

12/10/2023 2:27:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 71.37 نقطة ليقفل عند مستوى 11296.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 227 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 143 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أميانتيت، ونسيج، ومهارة، وشاكر، والتطويرية الغذائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أنابيب، وسابتكو، وبن داود، والعقارية، والخزف السعودي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و2.02%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، الراجحي هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والتطويرية الغذائية، وشركة الاتصالات السعودية، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 73.26 نقطة ليقفل عند مستوى 23875.80 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40.8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

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