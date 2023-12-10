الأسهم ترتفع 71 نقطة

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 71.37 نقطة ليقفل عند مستوى 11296.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 227 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 143 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أميانتيت، ونسيج، ومهارة، وشاكر، والتطويرية الغذائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أنابيب، وسابتكو، وبن داود، والعقارية، والخزف السعودي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و2.02%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، الراجحي هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والتطويرية الغذائية، وشركة الاتصالات السعودية، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 73.26 نقطة ليقفل عند مستوى 23875.80 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40.8 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
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