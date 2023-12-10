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1435 زيارة للمنشآت الصناعية

12/10/2023 2:27:56 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع 1435 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في عددٍ من مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أنّ الزيارات الميدانية المُـنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 430 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و480 في المنطقة الشرقية، و260 زيارة في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 74 زيارة في منطقة عسير، و60 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و51 زيارة على مصانع منطقة القصيم، فيما نفذت 35 زيارة في منطقة حائل، إضافة إلى 15 زيارة في منطقة تبوك و13 زيارة على مصانع منطقة جازان، كما شملت 6 زيارات على كلٍ من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، و5 زيارات على المصانع في منطقة الباحة.
وأكّد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
مما يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.

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