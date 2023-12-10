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زيادة الغطاء النباتي وتقليل الانبعاثات

12/10/2023 2:27:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عددًا من المبادرات، وذلك سعيًا منها لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعلان، أن من أهم تلك المشاريع مشروع الحماية ومشاريع التشجير التي أسهمت في زيادة مستوى الغطاء النباتي من 1.5 إلى 6.5 في خمس سنوات.
وأضاف أنه تم إطلاق أكبر مشروع لطائرات الدرون العام الماضي، الذي زاد كفاءة الموظفين بنسبة تقارب الـ220، وتقليل الانبعاثات بنسبة تزيد عن 66، بسبب تقليل حركة السيارات واستبدالها بحركة أكثر بطائرات الدرون، وذلك على مساحة 400 كيلو متر مربع يتم تغطيتها مسبقًا بـ12 ساعة تقريبًا، والآن قل العدد إلى 4 ساعات تقريبًا.
وأكد المهندس الشعلان، أنه على مستوى النتائج أشـار تقرير صادر من الهيئة الملكية للرياض إلى انخفاض الحالات الغبارية في 60 يومًا مقارنة بالسنة الماضية، وذلك يأتي بجهود كبيرة من المحميات الملكية، وبشكل خاص زيادة الغطاء النباتي وتقليل حركة التربة وتقليل الرعي الجائر، ما أسهم في عودة جزء من الحياة الفطرية وأيضًا الغطاء النباتي.

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