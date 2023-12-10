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أليهاندرو يفوز بجمال الخيل

12/10/2023 2:27:56 PM
(MENAFN- Al Watan) توج الفحل ((إي. كي. إس أليهاندرو))، العائد لمربط عذبة العائد للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، ببطولة العالم والميدالية البلاتينية خلال بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي استمرت 3 أيام في ميناء الدوحة القديم بالعاصمة القطرية، بمشاركة أكثر من 150 جوادا عربيا أصيلا من 21 دولة، ليستمر سجله خاليا من الخسائر خلال بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة حول العالم.

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