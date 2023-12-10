أليهاندرو يفوز بجمال الخيل

أليهاندرو يفوز بجمال الخيل
التاريخ
12/10/2023 2:27:56 PM
(MENAFN
- Al Watan) توج الفحل ((إي. كي. إس أليهاندرو))، العائد لمربط عذبة العائد للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، ببطولة العالم والميدالية البلاتينية خلال بطولة العالم لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي استمرت 3 أيام في ميناء الدوحة القديم بالعاصمة القطرية، بمشاركة أكثر من 150 جوادا عربيا أصيلا من 21 دولة، ليستمر سجله خاليا من الخسائر خلال بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة حول العالم.
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