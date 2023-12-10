السلة يحدد مواعيد التنسيق والتصنيف

(MENAFN
- Al Watan) شكر الاتحاد السعودي لكرة السلة لوزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على دعم الوزارة في تنظيم نهائيات الجولة العالمية لكرة السلة (3x3)، والتي اختتمت في جدة، وثمن الاتحاد دعم الوزارة في استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا منتخبات الرجال 2025، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة التاسع، والذي عقد بجدة برئاسة رئيس الاتحاد، الدكتور غسان طاشكندي، وفي بداية الاجتماع رحب المجلس بالأعضاء الجدد إسراء حكيم، وسعود الخالدي.
وأقر المجلس عددًا من القرارات، تتضمن اعتماد ما جاء بمحضر اجتماعه الثامن، واعتماد فترة التنسيق والتصنيف الثانية لعموم الأندية بدءًا من 10 يناير المقبل، وتكليف إسراء حكيم برئاسة اللجنة النسائية لكرة السلة بالاتحاد، وتكليف سعود الخالدي برئاسة اللجنة الفنية بالاتحاد، وتمت الموافقة على المعسكرات الداخلية والخارجية للمنتخبات الوطنية لكافة الفئات السنية، وكذلك على المشاركات الدولية 2024، والموافقة على إنشاء الاتحادات الخليجية للألعاب الرياضية.
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