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السلة يحدد مواعيد التنسيق والتصنيف

12/10/2023 2:27:56 PM
(MENAFN- Al Watan) شكر الاتحاد السعودي لكرة السلة لوزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على دعم الوزارة في تنظيم نهائيات الجولة العالمية لكرة السلة (3x3)، والتي اختتمت في جدة، وثمن الاتحاد دعم الوزارة في استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا منتخبات الرجال 2025، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة التاسع، والذي عقد بجدة برئاسة رئيس الاتحاد، الدكتور غسان طاشكندي، وفي بداية الاجتماع رحب المجلس بالأعضاء الجدد إسراء حكيم، وسعود الخالدي.
وأقر المجلس عددًا من القرارات، تتضمن اعتماد ما جاء بمحضر اجتماعه الثامن، واعتماد فترة التنسيق والتصنيف الثانية لعموم الأندية بدءًا من 10 يناير المقبل، وتكليف إسراء حكيم برئاسة اللجنة النسائية لكرة السلة بالاتحاد، وتكليف سعود الخالدي برئاسة اللجنة الفنية بالاتحاد، وتمت الموافقة على المعسكرات الداخلية والخارجية للمنتخبات الوطنية لكافة الفئات السنية، وكذلك على المشاركات الدولية 2024، والموافقة على إنشاء الاتحادات الخليجية للألعاب الرياضية.

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