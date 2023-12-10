اعتماد تعديلات لائحتي الاحتراف وغرفة فض المنازعات

(MENAFN
- Al Watan) اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم التعديلات على لائحتي الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم وغرفة فض المنازعات والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من اليوم الأحد 10 ديسمبر.
وجاءت الموافقة على تعديلات اللائحة بناء على المادة (35) الفقرة (11) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تمنح مجلس إدارة الاتحاد السعودي صلاحيات اعتماد لوائح الاتحاد والموافقة على التعديلات، وجاءت هذه التعديلات لتتواءم مع تحديثات الاتحاد الدولي لكرة القدم.
للاطلاع على لائحة الاحتراف
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للاطلاع على لائحة غرفة فض المنازعات
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