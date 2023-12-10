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اعتماد تعديلات لائحتي الاحتراف وغرفة فض المنازعات

12/10/2023 2:27:55 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم التعديلات على لائحتي الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم وغرفة فض المنازعات والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من اليوم الأحد 10 ديسمبر.
وجاءت الموافقة على تعديلات اللائحة بناء على المادة (35) الفقرة (11) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم والتي تمنح مجلس إدارة الاتحاد السعودي صلاحيات اعتماد لوائح الاتحاد والموافقة على التعديلات، وجاءت هذه التعديلات لتتواءم مع تحديثات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

للاطلاع على لائحة الاحتراف
اضغط هنا
للاطلاع على لائحة غرفة فض المنازعات
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