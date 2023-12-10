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الاحتلال يواصل عدوانه العنيف بدعم أمريكي

12/10/2023 2:27:55 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الاحتلال الإسرائيلي هجومه، بعد أن منعت الولايات المتحدة أحدث المساعي الدولية لوقف إطلاق النار؛ مما تسبب باندلاع قتال عنيف في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك في الشمال المدمر.
وقد قدمت الولايات المتحدة دعمًا حيويًا للهجوم مرة أخرى في الأيام الأخيرة، من خلال استخدام حق النقض ضد الجهود التي بذلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنهاء القتال الذي حظي بدعم دولي واسع النطاق، ومن خلال الدفع ببيع طارئ لذخائر الدبابات بقيمة تزيد على 100 مليون دولار لإسرائيل.
بيع الذخائر
وذكرت إدارة بايدن أنها وافقت على البيع الطارئ لإسرائيل ما يقرب من 14000 طلقة من ذخيرة الدبابات، تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار، بينما تكثف إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية إنها أخطرت الكونغرس بالبيع في وقت متأخر، بعد أن قرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن ((هناك حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري للذخائر لمصلحة الأمن القومي الأمريكي))، هذا يعني أن عملية الشراء ستتجاوز متطلبات مراجعة الكونغرس للمبيعات العسكرية الأجنبية.
وتبلغ قيمة عملية البيع 106.5 ملايين دولار، وتتضمن 13.981 خرطوشة مضادة للدبابات شديدة الانفجار عيار 120 ملم متعددة الأغراض، مع خراطيش دبابة (Tracer)، بالإضافة إلى الدعم الأمريكي والهندسة والخدمات اللوجستية، وستأتي العتاد من مخزون الجيش.
ويعد تجاوز الكونغرس بقرارات طارئة بشأن مبيعات الأسلحة خطوة غير عادية، وواجهت في الماضي مقاومة من المشرعين الذين عادة ما تكون لديهم فترة من الوقت للتأثير على عمليات نقل الأسلحة المقترحة، وفي بعض الحالات منعها، وقد استخدمت أربع إدارات على الأقل هذه السلطة منذ 1979.
وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي جو بايدن على ((الذخيرة المهمة لاستمرار الحرب))، وعلى دعم إسرائيل في مجلس الأمن.
غضب دولي
وتواجه إسرائيل غضبًا دوليًا متزايدًا، ودعوات لوقف دائم لإطلاق النار بعد مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، وقد نزح حوالي 90 % من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة داخل المنطقة المحاصرة، حيث تقول وكالات الأمم المتحدة إنه لا يوجد مكان آمن للفرار إليه.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أمام منتدى في قطر، الوسيط الرئيسي، إن ((الوضع يتدهور بسرعة إلى كارثة ذات عواقب لا رجعة فيها على الفلسطينيين ككل وعلى السلام والأمن في المنطقة)).
وقال رئيس الوزراء القطري، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للمنتدى إن جهود الوساطة ستستمر لوقف الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن، لكن ((يتطلب الأمر دائمًا وجود طرفين ليكونا على استعداد (لقيام) بمثل هذا الانخراط، ولسوء الحظ، فإننا لا نرى نفس الاستعداد الذي رأيناه في الأسابيع السابقة)).

اعتقالات الشمال
ولا تزال القوات الإسرائيلية تدمر شمال غزة، حيث سويت الغارات الجوية أحياء بكاملها بالأرض، حيث تعمل القوات البرية منذ أكثر من ستة أسابيع.
وبثت القناة 13 التليفزيونية الإسرائيلية لقطات تظهر عشرات المعتقلين مجردين من ملابسهم وأيديهم مرفوعة في الهواء. وكان العديد منهم يحملون بنادق هجومية فوق رؤوسهم، وتقدم رجل ببطء إلى الأمام ووضع مسدسًا على الأرض.
وأظهرت مقاطع فيديو أخرى في الأيام الأخيرة مجموعات من الرجال العزل محتجزين في ظروف مماثلة، بدون ملابس، مقيدين ومعصوبي الأعين، وقال معتقلون من مجموعة منفصلة تم إطلاق سراحهم إنهم تعرضوا للضرب وحرموا من الطعام والماء.
وقال سكان إن قتالاً عنيفًا لا يزال يدور في حي الشجاعية بمدينة غزة ومخيم جباليا للاجئين، وهي منطقة حضرية كثيفة تضم عائلات فلسطينية فرت أو طردت.
وأمرت إسرائيل بإخلاء الثلث الشمالي من القطاع، بما في ذلك مدينة غزة، في وقت مبكر من الحرب، لكن عشرات الآلاف من الأشخاص بقوا هناك، خوفًا من أن الجنوب لن يكون أكثر أمنًا أو أنه لن يسمح لهم أبدًا بالعودة إلى ديارهم، كما دارت معارك عنيفة في مدينة خان يونس الجنوبية وما حولها.

دخول الحرب شهرها الثالث :
تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين في غزة 17700 شخص. أغلب المستشهدين الفلسطينيين من النساء والأطفال. ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير. يواجه جزء كبير من الإقليم نقصًا حادًا في الغذاء والمواد الأساسية للعيش.
الدعم الأمريكي لإسرائيل
وافقت إدارة بايدن على البيع الطارئ لإسرائيل ما يقرب من 14000 طلقة من ذخيرة الدبابات.
تبلغ قيمة عملية البيع 106.5 ملايين دولار.
تتضمن 13.981 خرطوشة مضادة للدبابات شديدة الانفجار عيار 120 ملم متعددة الأغراض.

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