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قادة إفريقيا يعترفون بتقدم ضئيل لوقف الانقلابات

12/10/2023 2:27:55 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ القادة في غرب إفريقيا التي ضربها الانقلاب من جميع أنحاء المنطقة اجتماعًا حاسمًا في نيجيريا، واعترفوا للمرة الأولى بجهودهم لوقف موجة الانقلابات. ولم تحقق الانقلابات حتى الآن نجاحا يذكر.
وحاولت الكتلة الإقليمية المكونة من 15 دولة، (إيكواس)، -دون جدوى -استعادة الاستقرار السياسي في جميع أنحاء غرب ووسط أفريقيا، والتي سجلت ثمان عمليات انقلاب عسكرية منذ عام 2020، بما في ذلك في النيجر والجابون. وفي الشهر الماضي، وصفت حكومتا سيراليون وغينيا بيساو أيضاً الأزمات السياسية التي تعيشها بلادهما بأنها محاولات انقلاب.
وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي انتخب زعيما للكتلة هذا العام، إن الكتلة ستواصل ((الوقوف ضد التغيير غير الدستوري للحكومة)) على الرغم من النكسات.
وقال تينوبو: ((نحن نرفض الانحراف عن متابعة تطلعات التجميع والمسار النبيل للإيكواس)). ((يجب أن تنتصر الديمقراطية إذا ناضلنا من أجلها، وسوف نناضل بالتأكيد من أجل الديمقراطية)).
وتحت قيادته، فرضت الكتلة الإقليمية عقوبات السفر والاقتصاد الأكثر صرامة حتى الآن ضد النيجر بعد أن أطاح جنود النخبة بالرئيس محمد بازوم واحتجزوه. وقال إن ذلك سيبعث برسالة قوية إلى الدول الأخرى.

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