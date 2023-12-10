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صيانة 9 آلاف كم من الطرق

12/10/2023 2:27:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطرق عن إنجاز حزمة من أعمال الصيانة والسلامة والتنفيذ خلال شهر نوفمبر الماضي؛ وذلك ضمن جهود وأدوار الهيئة في تشغيل الطرق؛ إضافةً لدور الهيئة الأساسي في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه في كافة مناطق المملكة داخل وخارج النطاق العمراني.
وتم رفع مستوى الصيانة على الطرق من خلال مسح وتهذيب وتسوية أكتافها بأكثر من 9 آلاف كم، إضافةً لكشط وسفلتة أكثر من 420 كم، وتنظيف مجاري الأودية بأكثر من 4300 موقع، كما تم إزالة الكثبان الرملية بأكثر من 90000 متر مكعب؛ إضافة لردم أكثر من 2700 موقع للانجرافات، واستخدام أكثر من 18 ألف متر مكعب من الأسفلت المكشوط ومسح وتمهيد الطرق الترابية بأكثر من 11 ألف كم.
وفي رفع كفاءة التشغيل تم مسح الأضرار بأكثر من 24 ألف كم/مسار؛ إضافة لقياس سماكة طبقات الرصف بأكثر من 5 آلاف كم/مسار؛ وتم قياس مقاومة الانزلاق بأكثر من 5600 كم/مسار، وكذلك قياس وعورة الطرق بما يزيد عن 311 كم/مسار وفحص وتقييم أكثر من 350 جسرًا، كما تم الفحص البصري لأكثر من 30 نفقًا، وفحص ما يزيد عن 1200 عبارة، وفيما يخص تنفيذ الطرق تم الانتهاء من 6 مشاريع بإجمالي أطوال يبلغ 96 كم.

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