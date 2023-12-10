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محافظ محايل يرعى ختام يوم ذوي الإعاقة

12/10/2023 2:27:55 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفت جمعية المعاقين بمحافظة محايل عسير بـ((اليوم العالمي لذوي الإعاقة))، وذلك برعاية محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح.
وتجول القرقاح في معرض اليوم العالمي لذوي الإعاقة، الذي شاركت فيه مدارس التربية الخاصة والهلال الأحمر السعودي وعدد من المستشفيات الخاصة، ثم بدأ الحفل الختامي لفعاليات ((اليوم العالمي لذوي الإعاقة)) بالنشيد الوطني وتلاوة القرآن الكريم.
وأكد محافظ محايل أهمية هذه الفئة، منوهًا إلى اهتمام القيادة الرشيدة ووزارة التعليم بهم، وتقديم وتسهيل كل الخدمات التعليمية لهم، وكذلك تقديم مزيد من الاهتمام والعناية لهم، حيث نصت رؤية المملكة على تسهيل جميع المهام لتلك الفئة، ودمجهم مع المجتمع، و((نحن اليوم نحتفي ونحتفل بهم)).
وفي ختام الحفل، كرم راعي الحفل رعاة فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة، والمشاركين فيه.

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