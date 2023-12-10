Monday, 11 December 2023 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


28 مليون مكالمة لـ911 في عام

12/10/2023 2:27:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أسهمت جهود وزارة الداخلية، ممثلةً في المركز الوطني للعمليات الأمنية، في تعزيز المنظومة الأمنية في المملكة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، والتنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية في مواجهة الحالات اليومية الطارئة، وتعزيز سرعة استجابة مختلف القطاعات، باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات، وذلك من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وقدم المركز في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية خلال هذا العام 2023م، خدماته لأكثر من 28 مليون مستفيد، والرد على المكالمة خلال ثانيتين، وترحيل البلاغ إلى الجهة المختصة بما لا يتجاوز (45) ثانية للمكالمة الواحدة، والإسهام بفاعلية في جودة حياة المجتمع، والمحافظة عـلى الأرواح والممتلكات، والارتقاء بـجـودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتوفير الوقت والجهد وسرعة التفاعل مع الأحداث.

MENAFN10122023000089011017ID1107566607

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث