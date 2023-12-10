28 مليون مكالمة لـ911 في عام

(MENAFN
- Al Watan) أسهمت جهود وزارة الداخلية، ممثلةً في المركز الوطني للعمليات الأمنية، في تعزيز المنظومة الأمنية في المملكة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، والتنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية في مواجهة الحالات اليومية الطارئة، وتعزيز سرعة استجابة مختلف القطاعات، باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات، وذلك من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911)، التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وقدم المركز في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية خلال هذا العام 2023م، خدماته لأكثر من 28 مليون مستفيد، والرد على المكالمة خلال ثانيتين، وترحيل البلاغ إلى الجهة المختصة بما لا يتجاوز (45) ثانية للمكالمة الواحدة، والإسهام بفاعلية في جودة حياة المجتمع، والمحافظة عـلى الأرواح والممتلكات، والارتقاء بـجـودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، وتوفير الوقت والجهد وسرعة التفاعل مع الأحداث.
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