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الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين من بلدة الطور

12/10/2023 2:20:45 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، ثلاثة مقدسيين من بلدة الطور، شرق القدس المحتلة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى بالقدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مصطفى شقيرات، وعدنان أبو الهوى، وإيهاب أبو الهوى، ومددت اعتقالهم حتى يوم الأربعاء المقبل.


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