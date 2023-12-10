الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين من بلدة الطور
التاريخ
12/10/2023 2:20:45 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الأحد، ثلاثة مقدسيين من بلدة الطور، شرق القدس المحتلة.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى بالقدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مصطفى شقيرات، وعدنان أبو الهوى، وإيهاب أبو الهوى، ومددت اعتقالهم حتى يوم الأربعاء المقبل.
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