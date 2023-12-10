قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من طمون
التاريخ
12/10/2023 2:20:44 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، مواطنا من بلدة طمون جنوب طوباس، بعد استدعائه.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر خالد جلال قطيشات (30 عاما) من بلدة طمون بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم.
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