قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من طمون

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر خالد جلال قطيشات (30 عاما) من بلدة طمون بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم.

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