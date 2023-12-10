Monday, 11 December 2023 01:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من طمون

12/10/2023 2:20:44 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، مواطنا من بلدة طمون جنوب طوباس، بعد استدعائه.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر خالد جلال قطيشات (30 عاما) من بلدة طمون بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم.


MENAFN10122023000205011050ID1107566604

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث