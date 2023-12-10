مسرعة الأمن السيبراني تطلع على أفضل التجارب العالمية في مجال ريادة الأعمال والاستثمار

الرياض – أصداف نيوز:

نظمت مسرعة الأمن السيبراني في نسختها الثانية التي تضم 9 شركات محلية ناشئة، مجموعة من الفعاليات وورش العمل المتخصصة في“وادي السيليكون” بالولايات المتحدة الأمريكية، بهدف الاطلاع على أفضل التجارب الناجحة عالمياً في مجال ريادة الأعمال والاستثمار بقطاع الأمن السيبراني، وتمكين الشركات المنضمة لها من التعرف على أحدث التوجهات المبتكرة والواعدة في القطاع، وتبادل المعرفة العلمية مع الخبراء والمختصين في ريادة الأعمال، وذلك ضمن برنامج ((سايبرك)) لتنمية قطاع الأمن السيبراني في المملكة.

وشمل البرنامج الذي تم تنظيمه على مدى ثلاثة أسابيع، تنفيذ جولات ميدانية على الشركات العالمية الرائدة في الأمن السيبراني للوقوف على تجاربها في التأسيس وخبراتها في عملية النمو والتوسع الاستثماري في القطاع، ولقاء عدد من المؤسسات التعليمية المتخصصة في مجالات البحث والابتكار؛ من ضمنها جامعة ستانفورد، كما اشتمل على لقاء رواد الأعمال السعوديين العاملين في وادي السليكون للاطلاع على تجاربهم الناجحة في تأسيس الشركات الناشئة، والمشاركة في مؤتمر وادي السيليكون الذي عُقد بحضور عدد من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.

وتضمن البرنامج عقد ورش عمل متخصصة لتمكين الشركات الناشئة المنضمة إلى مسرعة الأمن السيبراني بنسختها الثانية من تطوير أعمالها، حيث تضمنت هذه الورش التعريف بإستراتيجيات دخول السوق وتحليل المنافسين، وأساسيات الابتكار والمراجعة الدورية للمنتج، واستعراض أفضل الأساليب والحلول للتحديات التي قد تواجه الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني، ومناقشة مجموعة من الموضوعات من بينها“إستراتيجيات التعامل المالي بين الشركات، والخطط الحديثة لتسويق المنتجات وجذب العملاء والمستثمرين” والتي من شأنها تسريع نمو الشركات الناشئة، ورفع نسبة المحتوى المحلي في المجال.

ويأتي برنامج“مسرعة الأمن السيبراني” انطلاقاً من أهداف الهيئة الإستراتيجية في تحفيز منظومة الصناعة المحلية في مجالات الأمن السيبراني، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في المجال، إلى جانب تعزيز البيئة التنافسية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية في المجال بما يسهم في تنمية سوق الأمن السيبراني على المستوى الوطني.–واس