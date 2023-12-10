وزير الزراعة ومدير الأمن العام يبحثان آليات التعاون في ضبط الأسمدة العضوية المخالفة

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم، في مكتبه مع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة وبحضور امين عام الوزارة المهندس محمد الحياري آليات التعاون المشترك في المجالات كافة، لا سيّما تلك المتعلقة بالجوانب البيئية مثل الزيبار، والتعديات على الغابات، والذباب المنزلي .
إذ أشاد الحنيفات بالتعاون الكبير الذي أبدته مديرية الأمن العام في مساعدة وزارة الزراعة والتعاون بين الجانبين في ضبط الأسمدة العضوية المخالفة وغير المعالجة التي تدخل الأغوار .
وشدد الحنيفات على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين وأهمية التعاون مع الأمن العام في المجالات كافة، مشيرا إلى الخطط التشاركية مع المديرية في مكافحة التعديات على الغابات والحرائق وتقليل معدلات تلف الغابات وذلك لضمان الحفاظ على الثروة الحرجية اضافة إلى حملة حماية زيت الزيتون المحلي من الغش.
من جانبه استعرض مدير الأمن العام الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام في ضبط الأسمدة العضوية غير المعالجة وضبط المركبات المخالفة.
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