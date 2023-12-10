Sunday, 10 December 2023 07:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الزراعة ومدير الأمن العام يبحثان آليات التعاون في ضبط الأسمدة العضوية المخالفة

12/10/2023 10:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم، في مكتبه مع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة وبحضور امين عام الوزارة المهندس محمد الحياري آليات التعاون المشترك في المجالات كافة، لا سيّما تلك المتعلقة بالجوانب البيئية مثل الزيبار، والتعديات على الغابات، والذباب المنزلي .
إذ أشاد الحنيفات بالتعاون الكبير الذي أبدته مديرية الأمن العام في مساعدة وزارة الزراعة والتعاون بين الجانبين في ضبط الأسمدة العضوية المخالفة وغير المعالجة التي تدخل الأغوار .
وشدد الحنيفات على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين وأهمية التعاون مع الأمن العام في المجالات كافة، مشيرا إلى الخطط التشاركية مع المديرية في مكافحة التعديات على الغابات والحرائق وتقليل معدلات تلف الغابات وذلك لضمان الحفاظ على الثروة الحرجية اضافة إلى حملة حماية زيت الزيتون المحلي من الغش.
من جانبه استعرض مدير الأمن العام الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام في ضبط الأسمدة العضوية غير المعالجة وضبط المركبات المخالفة.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN10122023000208011052ID1107566408

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث