القسام تستهدف قوة إسرائيلية بمخيم جباليا

القسام تستهدف قوة إسرائيلية بمخيم جباليا
التاريخ
12/10/2023 10:11:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف مضادة للتحصينات، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.
كما استهدف المقاتلون دبابتي ميركافا وجرافة عسكرية في حي القصاصيب بمخيم جباليا بقذائف "الياسين 105".
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