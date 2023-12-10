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القسام تستهدف قوة إسرائيلية بمخيم جباليا

12/10/2023 10:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف مضادة للتحصينات، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.


كما استهدف المقاتلون دبابتي ميركافا وجرافة عسكرية في حي القصاصيب بمخيم جباليا بقذائف "الياسين 105".


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