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وفد من فرسان مبادرة حقق يشاركون في برنامج التبادل الثقافي في طوكيو

12/10/2023 10:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شارك وفد يضم 12 فارساً وفارسة من مبادرة "حقق"، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، في برنامج التبادل الثقافي/ مجلس التعليم في مدينة طوكيو في اليابان، خلال تشرين الثاني الماضي.
وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، إن المشاركة جاءت بإشراف من وزارة التربية والتعليم، الشريك التنفيذي في مبادرة "حقق"، حيث زار الوفد المرافق التعليمية والثقافية في طوكيو، والمشاركة في الصفوف الدراسية مع الطلبة في المدارس اليابانية، إضافة إلى المشاركة في أنشطة النادي الطلابي مع طلاب المدارس في طوكيو، وزيارة السفارة الأردنية في طوكيو برفقة عدد من الطلاب اليابانيين لتعريفهم بالأردن.

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