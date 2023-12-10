جامعة الأميرة سمية تحصل على اعتماد معهد المحاسبين الإداريين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حصل قسم المحاسبة في كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، على اعتماد معهد المحاسبين الإداريين، الهادف إلى تمكين المهنيين والعاملين في مجالات المحاسبة الإدارية والتمويل.
وأعربت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة الاعتمادات المرموقة التي حصلت عليها الكلية بما فيها اعتماد AACSB عام 2020 واعتماد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ، وحصول قسم التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي على اعتماد معهد تشارترد للتسويق ، وهو ما يحقق رؤى سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، في سعيها لتطوير وتعزيز مكانة الجامعة على المستوى العالمي، والحصول على الاعتمادات الأكاديمية والمهنية الدولية.
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