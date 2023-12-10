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جامعة الأميرة سمية تحصل على اعتماد معهد المحاسبين الإداريين

12/10/2023 10:11:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حصل قسم المحاسبة في كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، على اعتماد معهد المحاسبين الإداريين، الهادف إلى تمكين المهنيين والعاملين في مجالات المحاسبة الإدارية والتمويل.
وأعربت رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة الاعتمادات المرموقة التي حصلت عليها الكلية بما فيها اعتماد AACSB عام 2020 واعتماد جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ، وحصول قسم التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي على اعتماد معهد تشارترد للتسويق ، وهو ما يحقق رؤى سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، في سعيها لتطوير وتعزيز مكانة الجامعة على المستوى العالمي، والحصول على الاعتمادات الأكاديمية والمهنية الدولية.

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